Yayınlanma: 26.08.2023 - 18:25

Güncelleme: 26.08.2023 - 18:25

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin yönetmen koltuğunda Brett Ratner oturuyor. Senaristliğini Ryan Condal ve Evan Spiliotopoulos üstleniyor. Peki, Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu ne? Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin oyuncuları kim?

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Hercules: The Tharcian Wars çizgi romanından esinlenilerek çekildi. Film klasik Herkül hikayesinin sona ermesinden bir süre sonrasını konu alıyor.

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dwayne Johnson

Irina Shayk

John Hurt

Ian McShane

Joseph Fiennes

Rebecca Ferguson

Caroline Boulton

Miklós Bányai

Matt Devere

Robert Whitelock

Máté Haumann

Nicholas Moss

Saoirse Canning

Scott Alexander Young

Reece Drage

Adam Skardelli

Adrian Bouchet

Sergej Onopko

John Cross

Krasen Belev

Benjamin Blankenship

Joe Anderson

Peter Mullan

Ingrid Bolsø Berdal

Robert Maillet

Rufus Sewell

Ian Whyte

Aksel Hennie

Stephen Peacocke

Tobias Santelmann

Barbara Palvin

Christopher Fairbank

Reece Ritchie

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.