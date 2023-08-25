Yayınlanma: 25.08.2023 - 13:05

Güncelleme: 25.08.2023 - 13:05

Creed 2 filminin yönetmen koltuğunda Steven Caple Jr. oturuyor. Senaristliğini Sylvester Stallone, Steven Caple Jr. ve Cheo Hodari Coker üstleniyor. Peki, Creed 2 filminin konusu ne? Creed 2 filminin oyuncuları kim?

CREED 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

2015 yapımı Creed: Efsanenin Doğuşu filminin devamı olan yapımda, Michael B. Jordan'ı bir sonraki büyük mücadelesi için hazırlanan Adonis Creed rolünde göreceğiz. Creed II'de, Sylvester Stallone sert boksör Rocky Balboa rolüne bir kez daha geri dönüyor ve Adonis Creed'in mentorü oluyor. Ancak bu kez hem kişisel hem de profesyonel mücadeleler türlü türlü sorun çıkarmaktadır ve bir sonraki büyük rakibin Rocky IV'ten Ivan Drago'nun oğlu olması ile Rocky efsanesi de kendini gösterecektir.

CREED 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael B. Jordan

Sylvester Stallone

Tessa Thompson

Dolph Lundgren

Florian Munteanu

Phylicia Rashad

Wood Harris

Russell Hornsby

Andre Ward

Ivo Nandi

Milo Ventimiglia

Brigitte Nielsen

Patrice Harrison

Jacob Duran

CREED 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Creed 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.