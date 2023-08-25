Creed 2 filminin konusu ne? Creed 2 filminin oyuncuları kim?
Creed 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Creed 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Creed 2 filminin konusu ne? Creed 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Creed 2 filminin yönetmen koltuğunda Steven Caple Jr. oturuyor. Senaristliğini Sylvester Stallone, Steven Caple Jr. ve Cheo Hodari Coker üstleniyor. Peki, Creed 2 filminin konusu ne? Creed 2 filminin oyuncuları kim?
CREED 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
2015 yapımı Creed: Efsanenin Doğuşu filminin devamı olan yapımda, Michael B. Jordan'ı bir sonraki büyük mücadelesi için hazırlanan Adonis Creed rolünde göreceğiz. Creed II'de, Sylvester Stallone sert boksör Rocky Balboa rolüne bir kez daha geri dönüyor ve Adonis Creed'in mentorü oluyor. Ancak bu kez hem kişisel hem de profesyonel mücadeleler türlü türlü sorun çıkarmaktadır ve bir sonraki büyük rakibin Rocky IV'ten Ivan Drago'nun oğlu olması ile Rocky efsanesi de kendini gösterecektir.
CREED 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Michael B. Jordan
Sylvester Stallone
Tessa Thompson
Dolph Lundgren
Florian Munteanu
Phylicia Rashad
Wood Harris
Russell Hornsby
Andre Ward
Ivo Nandi
Milo Ventimiglia
Brigitte Nielsen
Patrice Harrison
Jacob Duran
CREED 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Creed 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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