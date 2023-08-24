Mahalia filminin konusu ne? Mahalia filminin oyuncuları kim?
Mahalia (Mahalia) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mahalia filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mahalia filminin konusu ne? Mahalia filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Mahalia filminin yönetmen koltuğunda Kenny Leon oturuyor. Senaristliğini Bettina Gilois ve Todd Kreidler üstleniyor. Peki, Mahalia filminin konusu ne? Mahalia filminin oyuncuları kim?
MAHALİA FİLMİNİN KONUSU NE?
Erken yaşta şarkı söylemeye başlayan ve müziğini sivil haklar hareketiyle birleştirerek ABD tarihinin en saygı duyulan gospel figürlerinden biri haline gelen New Orleans doğumlu şarkıcı Mahalia Jackson’ın hikayesi...
MAHALİA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Danielle Brooks - Mahalia Jackson
Olivia Washington - Estelle
Joaquina Kalukango - Mildred
Jason Dirden - Russell
Rob Demery - Martin Luther King
Benjamin Charles - John
Jim Thorburn - Öğrenci
Jamall Johnson - Ike Hockenhull
Wolsey Brooks - Sigmund Galloway
Keenan Mentzos - Genç John
Nakai Takawira - Genç Halie
Kenny Leon - Profesör Kendricks
Kerry Sandomirsky - Bess Berman
Dean Redman - Pastor
Kris McRonney - Young Father
Taylor Edwardson - Kathryn
MAHALİA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Mahalia filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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