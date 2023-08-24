Yayınlanma: 24.08.2023 - 13:33

Güncelleme: 24.08.2023 - 13:33

Mahalia filminin yönetmen koltuğunda Kenny Leon oturuyor. Senaristliğini Bettina Gilois ve Todd Kreidler üstleniyor. Peki, Mahalia filminin konusu ne? Mahalia filminin oyuncuları kim?

MAHALİA FİLMİNİN KONUSU NE?

Erken yaşta şarkı söylemeye başlayan ve müziğini sivil haklar hareketiyle birleştirerek ABD tarihinin en saygı duyulan gospel figürlerinden biri haline gelen New Orleans doğumlu şarkıcı Mahalia Jackson’ın hikayesi...

MAHALİA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Danielle Brooks - Mahalia Jackson

Olivia Washington - Estelle

Joaquina Kalukango - Mildred

Jason Dirden - Russell

Rob Demery - Martin Luther King

Benjamin Charles - John

Jim Thorburn - Öğrenci

Jamall Johnson - Ike Hockenhull

Wolsey Brooks - Sigmund Galloway

Keenan Mentzos - Genç John

Nakai Takawira - Genç Halie

Kenny Leon - Profesör Kendricks

Kerry Sandomirsky - Bess Berman

Dean Redman - Pastor

Kris McRonney - Young Father

Taylor Edwardson - Kathryn

MAHALİA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mahalia filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.