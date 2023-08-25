Yayınlanma: 25.08.2023 - 13:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 13:00

Yok Artık 2 filminin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu oturuyor. Senaristliğini Serkan Altunigne üstleniyor. Peki, Yok Artık 2 filminin konusu ne? Yok Artık 2 filminin oyuncuları kim?

YOK ARTIK 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

İlk filmde bir takside anlatılan yol hikâyeleri ekseninde gerçekleşen olaylar, bu kez bir berber dükkânından seyirciyle buluşuyor. Mahallenin berberi Adnan'ın dükkânına gelenler, tıraş olurken bir yandan da Adnan'ın başka müşterilerinden duyduğu "yok artık" dedirten komik hikâyelerini keyifle dinler.

YOK ARTIK 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şebnem Bozoklu - Merve

Cem Gelinoğlu - Aykut

Zafer Algöz - Izzet

Şahin Irmak - Berber Adnan

Yağmur Tanrısevsin - Damla

Onur Buldu - Meric

Güven Murat Akpınar - Ismail

Mustafa Kırantepe - Masrumiye Muhtari

Ali Mert Yavuzcan - Aydin

Berna Koraltürk - Sibel

Ozan Ayhan

Nazlı Tosunoğlu - Safiye

Mehmet Ali Kaptanlar - Ayhan

Merve Dizdar - Buket

Hülya Duyar - Aynur

Çiçek Dilligil - Semra

Serkan Tınmaz

Cihat Tamer

Metin Coşkun

Suna Keskin

Hilmi Özçelik

Deniz Celiloğlu

Bülent Çolak - Flashback Berber

Hasan Pek

Hayati Akbaş - Kasnakli koy muhtari

Atakan Yarimdünya

YOK ARTIK 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yok Artık 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.