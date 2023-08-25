Yok Artık 2 filminin konusu ne? Yok Artık 2 filminin oyuncuları kim?
Yok Artık 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yok Artık 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yok Artık 2 filminin konusu ne? Yok Artık 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yok Artık 2 filminin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu oturuyor. Senaristliğini Serkan Altunigne üstleniyor. Peki, Yok Artık 2 filminin konusu ne? Yok Artık 2 filminin oyuncuları kim?
YOK ARTIK 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
İlk filmde bir takside anlatılan yol hikâyeleri ekseninde gerçekleşen olaylar, bu kez bir berber dükkânından seyirciyle buluşuyor. Mahallenin berberi Adnan'ın dükkânına gelenler, tıraş olurken bir yandan da Adnan'ın başka müşterilerinden duyduğu "yok artık" dedirten komik hikâyelerini keyifle dinler.
YOK ARTIK 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Şebnem Bozoklu - Merve
Cem Gelinoğlu - Aykut
Zafer Algöz - Izzet
Şahin Irmak - Berber Adnan
Yağmur Tanrısevsin - Damla
Onur Buldu - Meric
Güven Murat Akpınar - Ismail
Mustafa Kırantepe - Masrumiye Muhtari
Ali Mert Yavuzcan - Aydin
Berna Koraltürk - Sibel
Ozan Ayhan
Nazlı Tosunoğlu - Safiye
Mehmet Ali Kaptanlar - Ayhan
Merve Dizdar - Buket
Hülya Duyar - Aynur
Çiçek Dilligil - Semra
Serkan Tınmaz
Cihat Tamer
Metin Coşkun
Suna Keskin
Hilmi Özçelik
Deniz Celiloğlu
Bülent Çolak - Flashback Berber
Hasan Pek
Hayati Akbaş - Kasnakli koy muhtari
Atakan Yarimdünya
YOK ARTIK 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yok Artık 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.
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