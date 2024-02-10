Cumartesi gününü evde geçirenlere 5 film önerisi

Yayınlanma: 10.02.2024 - 15:48

Güncelleme: 10.02.2024 - 15:48

Bu soğuk havada cumartesi gününü evde sakin ve huzurlu geçirmek isteyenler için birbirinden özel 5 film sizi koltuğunuzdan alıp bambaşka yerlere götürecek...

1. 40 Yıllık Bekar / The 40-Year-Old Virgin (2005)

Andy Stitzer (Steve Carell) büyük bir mağazada çalışan sevimli bir bekar adamdır. Yalnız yaşayan 40 yaşındaki Andy, boş zamanlarını video oyunları oynayarak ve aksiyon figür koleksiyonunun küratörlüğünü yaparak geçirir. Andy, ilerlemiş yaşına rağmen hiçbir zaman seks yapmamıştır. Bu yüzden arkadaşları Andy’yi bekaretini kaybetmeye zorlamaktadır.. Andy, kadın müşterilerle ilgili beceriksizliğini aşmaya çalışırken yerel dükkan sahibi Trish (Catherine Keener) ile tanışır ve kendini bir aşkın içinde bulur.

2. Aman Tanrım / Bruce Almighty (2003)

Bruce Nolan’ın (Jim Carrey) gıpta edilen televizyon kariyeri sekteye uğramıştır. İşi ve popüleritesini kaybetmekte olan Bruce, Tanrı’nın ona kötü davrandığından şikayet ederek dini inancını yitirir. Kısa süre sonra, Tanrı (Morgan Freeman) Bruce ile iletişime geçer ve daha iyi bir iş çıkarabileceğini söylerse ona tüm güçlerini vereceğini söyler. Bruce, dünyanın dualarının cevapsız kaldığını anlayıncaya kadar, yeni keşfettiği yeteneklerini kişisel zevkleri için kullanarak kendini bir çılgınlığın ortasına atar.

3. Hereditary (2018)

Midsommar ile adını tüm dünyaya duyuran yönetmen Ari Aster’in bir önceki filmi olan Hereditary’ın başrollerini Alex Wolff, Gabriel Byrne, Toni Collete paylaşırken çocuk oyuncu Milly Shapiro, Charlie rolüyle yıldızlaşıyor. Graham ailesinin lideri Ellen vefat ettiğinde, Ellen’in kızı Annie ve ailesi, atalarını sırlarını keşfetmeye başlar. Sırları tek tek keşfettikçe aile kendini bu korkunç ve genetik kaderlerinin ortasında bulur. Aileden birini kaybetmenin hüznü yerini korkunç olaylara bırakırken aile bunun kendilerine kalan bir miras olduğunu keşfeder. Son yıllarda bu tür filmlerde görmeye alışık olmadığımız oyuncu performansları ile bu türdeki diğer filmlerden farkını hissettiren bir yapım.

4. Perfetti sconosciuti (2016)

7 iyi arkadaş, harika yemeklerle dolu bir sofrada bir araya gelirler. Yemek yerken uyumlu bir şekilde muhabbet ederler. Ancak her şey bir anda farklı bir boyut kazanır. Çünkü herkes telefonlarını masaya koyacak ve arama, mesaj, mail gibi tüm kişisel bilgilerini paylaşacaktır. Böylece herkesin sırları ortaya çıkacaktır.

5. Hayat Güzeldir – La vita e bella (1997)

1930’lu yılların İtalya’sında geçen filmde, adı Guido olan dertsiz ve huzurlu olan Yahudi kitapçı, sevdiği kadınla evlenerek mutlu mesut yaşamaya başlar. Bu evlilik meyvesini verir ve Guido ile eşinin bir oğulları olur. Ancak Almanların İtalya’yı işgal etmesiyle mutluluklarından eser kalmaz. Guido, oğlunu Yahudi toplama kamplarından koruyabilmek için bu yıkımı bir oyun gibi göstermeye çalışır.