İzleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Daha 17 dizisinin hangi kanalda ve ne zaman yayımlanacağı, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Daha 17 dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Daha 17 dizisi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Daha 17 DİZİSİNİN KONUSU NE?

Daha 17 dizisi, yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ve ailesine ulaşma çabasını konu alan bir hikâyeyi anlatıyor.

Daha 17 DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Nesrin Cavadzade

Çağan Efe Ak

Ceren Ayruk

Armağan Oğuz

Ata Yaşat

Dilara Aksüyek

Çağdaş Onur Öztürk

Helin Elveren

Melis Babadağ

Bülent Seyran

Cemal Toktaş

Hakan Meriçliler

Deniz Ali Cankorur

Ezgi Dalgıç

Berra Ahsen Uslu

Batuhan Mora

Efe Musa

Ahmet Can Özer

Güneş Hayat

Daha 17 DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Daha 17 dizisi 31 Mayıs Pazar akşamı ilk bölümü ile ekranlardaki yerini alacak.

Daha 17 DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Daha 17 dizisi Kanal D ekranlarında yayımlanacak.