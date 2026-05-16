İzleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Daha 17 dizisinin hangi kanalda ve ne zaman yayımlanacağı, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Daha 17 dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Daha 17 dizisi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
Daha 17 DİZİSİNİN KONUSU NE?
Daha 17 dizisi, yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ve ailesine ulaşma çabasını konu alan bir hikâyeyi anlatıyor.
Daha 17 DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Nesrin Cavadzade
Çağan Efe Ak
Ceren Ayruk
Armağan Oğuz
Ata Yaşat
Dilara Aksüyek
Çağdaş Onur Öztürk
Helin Elveren
Melis Babadağ
Bülent Seyran
Cemal Toktaş
Hakan Meriçliler
Deniz Ali Cankorur
Ezgi Dalgıç
Berra Ahsen Uslu
Batuhan Mora
Efe Musa
Ahmet Can Özer
Güneş Hayat
Daha 17 DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Daha 17 dizisi 31 Mayıs Pazar akşamı ilk bölümü ile ekranlardaki yerini alacak.
Daha 17 DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?
Daha 17 dizisi Kanal D ekranlarında yayımlanacak.