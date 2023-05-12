Sirk filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Sirk filminin IMDb puanı kaç?
Sirk filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Sirk filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Sirk filminin IMDb puanı kaç?
Sirk (The Circus), yönetmenliğini ve senaristliğini Charlie Chaplin’in üstlendiği, 1928 yapımlı bir komedi filmidir.
SİRK FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, yolu yanlışlıkla bir sirk çadırına düşen Şarlo’nun sirk yıldızına dönüşmesini konu alıyor.
İşsiz ve beş parasız olan Şarlo yankesicilik yaparak hayatını devam ettirmeye çalışır. Bir gün polisten kaçan serseri Şarlo, yanlışlıkla bir sirk çadırına girer. Şarlo’nun istemeden de komik olduğunu farkeden sirk müdürü onu işe alır. Zamanla bir sirk yıldızına dönüşen genç adam aynı zamanda hayatının aşkını da bulur.
SİRK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Charles Chaplin
Merna Kennedy
Al Ernest Garcia
SİRK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Sirk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlenmiştir.
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