Hannah Arendt filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Hannah Arendt filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 12.05.2023 - 15:23

Güncelleme: 12.05.2023 - 15:23

Hannah Arendt (The Circus), yönetmenliğini üstlenen Margarethe von Trotta’nın, senaristliğinde Pamela Katz’la birlikte çalıştığı, 2012 yapımlı bir dram filmidir.

HANNAH ARENDT FİLMİNİN KONUSU NE?

Nazi lideri Adolf Eichmann'ın Kudüs'teki duruşmasında 'The New Yorker' için haber yapan filozof ve siyaset teorisyeni Hannah Arendt'in hayatına bir bakış...

Hannah Arendt, Nazi lideri Adolf Eichmann’ın Kudüs’te yapılan duruşmasına katıldıktan sonra ‘The New Yorker’ için oldukça tepki çeken bir yazı yazmıştır. Skandala yol açan yazısından sonra rakipleri ve arkadaşları tarafından eleştirilse de, Arendt tüm tepkilere rağmen sarsılmaz bir duruş sergilemiştir.

HANNAH ARENDT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Barbara Sukowa

Axel Milberg

Janet McTeer

HANNAH ARENDT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Hannah Arendt filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.