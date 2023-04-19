Darwin'e Son Taksi filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Darwin'e Son Taksi filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 19.04.2023 - 19:08

Güncelleme: 19.04.2023 - 19:08

Darwin'e Son Taksi (Last Cab to Darwin), yönetmenliğini üstlenen Jeremy Sims'in, senaristliğinde Reg Cribb'le birlikte çalıştığı, 2015 yapımlı bir komedi filmidir.

DARWİN'E SON TAKSİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Broken Hill'de taksi şoförü olan Rex'e fazla ömrünün kalmadığı söylendiğinde, kendi istediği gibi ölmek için Darwin'e doğru destansı bir yolculuğa çıkar.

Broken Hill'de taksi şöförlüğü yapan Rex, hastalığı dolayısıyla çok az ömrünün kaldığını öğrenir. Kendi istediği gibi ölmek için Avustralya’nın kuzeyindeki Darwin’e giderek bir klinikte ötenazi yaptırmaya karar verir. Bunun üzerine yola çıkan Rex’in, yolda karşılaştığı insanlar hayatı sorgulamasına, iyi ve kötü yanlarıyla tüm yaşamını yeniden değerlendirmesine neden olur.

DARWİN'E SON TAKSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael Caton

Ningali Lawford

Mark Coles Smith

DARWİN'E SON TAKSİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Darwin'e Son Taksi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.