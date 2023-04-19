Yayınlanma: 19.04.2023 - 10:52

Güncelleme: 19.04.2023 - 10:52

TRT 1 ekranlarında bu akşam izleyicisiyle buluşacak olan Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 filminin yönetmen koltuğunda Gürsel Ateş otururken filmin senaryosunu Bülent Durgun ve Ahmet Tumba kaleme aldı. Peki, Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 filmi konusu nedir? Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

NUH'UN GEMİSİ CUDİ'DE 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nuh'un Gemisi Cudi'de 2, Şırnak'ta belediye seçimlerini kazanmak için çalışan insanlar ile bu sırada kavuşacakları günün hayalini kuran iki aşağın hikayesini konu ediyor. Şırnak'ta Belediye Başkanlığı seçimleri zamanı gelmiştir. Başkan adayı olan Selo ve rakiplerinin vaatleri Cudi'ye kadar dayanır. Ancak gözünü Cudi'ye çeviren yalnızca onlar değildir. Nuh’un Gemisi kalıntılarının gerçek olduğunu keşfeden Amerikalı Profesör Robert Şırnak’a geri dönmüştür. Seçim çalışmaları devam ettiği sırada kavuşacakları günü bekleyen Doğu ve Yaren ise kaderin cilvesiyle yüz yüze kalır.

NUH'UN GEMİSİ CUDİ'DE 2 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Metin Yıldız

İskender Bağcılar

Charles Carroll

Şebnem Yıldırım

Bülent Durgun

Halil İbrahim Kalaycıoğlu

Emre Özmen

Esma Soysal

Ercüment Aydın

Derin Yezda Ada

Nevra Pehlivan

Murat Can Yardelen

NUH'UN GEMİSİ CUDİ'DE 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinde 1.0 olarak belirlenmiştir.