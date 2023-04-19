Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 filmi konusu nedir? Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 filmi oyuncuları kim?
Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 filminin konusunu ve oyuncularının kim olduğunu merak ediyor. Peki, Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 filmi konusu nedir? Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 filmi oyuncuları kim?
TRT 1 ekranlarında bu akşam izleyicisiyle buluşacak olan Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 filminin yönetmen koltuğunda Gürsel Ateş otururken filmin senaryosunu Bülent Durgun ve Ahmet Tumba kaleme aldı. Peki, Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 filmi konusu nedir? Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
NUH'UN GEMİSİ CUDİ'DE 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Nuh'un Gemisi Cudi'de 2, Şırnak'ta belediye seçimlerini kazanmak için çalışan insanlar ile bu sırada kavuşacakları günün hayalini kuran iki aşağın hikayesini konu ediyor. Şırnak'ta Belediye Başkanlığı seçimleri zamanı gelmiştir. Başkan adayı olan Selo ve rakiplerinin vaatleri Cudi'ye kadar dayanır. Ancak gözünü Cudi'ye çeviren yalnızca onlar değildir. Nuh’un Gemisi kalıntılarının gerçek olduğunu keşfeden Amerikalı Profesör Robert Şırnak’a geri dönmüştür. Seçim çalışmaları devam ettiği sırada kavuşacakları günü bekleyen Doğu ve Yaren ise kaderin cilvesiyle yüz yüze kalır.
NUH'UN GEMİSİ CUDİ'DE 2 FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Metin Yıldız
İskender Bağcılar
Charles Carroll
Şebnem Yıldırım
Bülent Durgun
Halil İbrahim Kalaycıoğlu
Emre Özmen
Esma Soysal
Ercüment Aydın
Derin Yezda Ada
Nevra Pehlivan
Murat Can Yardelen
NUH'UN GEMİSİ CUDİ'DE 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinde 1.0 olarak belirlenmiştir.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Aynı masalı dinleyeceksiniz...
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
- Peker'in avukatı canlı yayında açıkladı
- 'Seçime kadar çık açıkla seni insan içine çıkarmam'
- Gökhan Zan'dan 'Hatay' sözü
- Nuri Alço'dan Serenay Sarıkaya göndermesi
- Her hissettikleri gerçekleşen 4 burç
- Akşener ilk kez konuştu
- Fatih Altaylı: Erdoğan'ı yollara düşüren tablo
- Özge Borak kimdir, nereli, kaç yaşında?