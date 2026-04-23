Davaro filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Filmin senaristliğini Yavuz Turgul ve Kartal Tibet üstleniyor. Peki, Davaro filminin konusu ne? Davaro filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DAVARO FİLMİNİN KONUSU NE?

Sevgilisi Cano'yla evlenmek isteyen saf Memo, başlık parası biriktirmek için Almanya'ya gider. Birkaç yıl çalıştıktan sonra da köye döner ve Cano'yla evlenme hazırlıklarına başlar. Memo'nun ailesinin kan davalı olduğu Sülo da hapisten çıkarak, karısı Ayşo'nun yanına gelir. Bunu duyan Hamo, düğünü durdurur ve oğlu Memo'nun, Sülo'yu öldürmesini ister. Ancak Memo buna pek yanaşmaz. Öldürüleceğini anlayan Sülo, Memo'ya bir teklifte bulunur. Memo'nun kendisini öldürmemesi durumunda köyden uzaklaşacağını söyler. Evlenmek için başka çaresi kalmayan Memo, Sülo'nun planını kabul eder ve köy meydanında Sülo'yu yalandan vurur. Köy halkı da bu numaraya inanır.

DAVARO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Pembe Mutlu

Şener Şen

Adile Naşit

Ayşen Gruda

DAVARO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Davaro filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.