Yayınlanma: 24.04.2025 - 17:14

Güncelleme: 24.04.2025 - 17:14

David ve Madam Hansen filminin yönetmen koltuğunda Alexandre Astier oturuyor. Filmin senaristliğini Alexandre Astier, Agathe Sofer üstleniyor. Peki, David ve Madam Hansen filminin konusu ne? David ve Madam Hansen filminin oyuncuları kim?

DAVID VE MADAM HANSEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir terapist ve alzheimer hastası eski bir aktris, beklenmedik bir yol macerasında bir araya gelirler.İsviçre'de pahalı bir klinikte terapistlik yapan David,hastası Madam Hansen ile klinik dışında bir iş için bir araya gelir. Ancak hem provokatif hem de stresli bir kişiliğe sahip hastasıyla geçirdiği her dakika, farklı bir maceranın kapılarını açar.

DAVID VE MADAM HANSEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Isabelle Adjani

Alexandre Astier

Julie-Anne Roth

Victor Chambon

Stéphanie Heiser

DAVID VE MADAM HANSEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

David ve Madam Hansen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.