6.04.2026 13:29:00
Dayı 2 filminin konusu ne? Dayı 2 filminin oyuncuları kim?

Dayı 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dayı 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dayı 2 filminin konusu ne? Dayı 2 filminin oyuncuları kim?

Dayı 2 filminin yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar oturuyor. Filmin senaristliğini Uğur Bayraktar ve Ece Bayraktar üstleniyor. Peki, Dayı 2 filminin konusu ne? Dayı 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DAYI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2, ilk filmde yükselişi anlatılan Cevahir isimli kabadayının hayatına odaklanıyor.

DAYI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ufuk Bayraktar

Reha Özcan

Cem Özer

DAYI 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dayı 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.

