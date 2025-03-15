Yayınlanma: 15.03.2025 - 22:31

Güncelleme: 15.03.2025 - 22:31

Deha dizisinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor. Deha’nin başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak paylaşıyor. Deha dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman? Deha dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DEHA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Deha dizisinin 24. bölümü 16 Mart Pazar saat 20.00'de SHOW'da yayımlanacak.

DEHA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İskender, Devran’ın son golünden sonra durmaz. Karşılıklı kozlarını paylaşmaya başlayan baba oğul, aralarındaki savaşa Karahan’ı dahil ederler. Karahan ise İskender’in ona olan borcundan çok İmre ile ilgilenmektedir. Ama İskender’i de kendine mahkum etmiştir. İskender, Devran’a yakın olmaya çalışırken Devran son kez Karahan için İskender’le bir araya gelmek zorunda kalır. Fakat bu birlikteliğin sonunda İskender her zamanki gibi acımasız bir oyunla Devran’ı Karahan’ın önüne atmaya çalışır. Devran bu işten sıyrılmaya çalışırken İskender’e de sürpriz olan bir ismi harcar.

DEHA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Alanında bir deha olan Devran'ın (Aras Bulut İynemli) yıllar sonra babasıyla (Uğur Polat) olan hesaplaşmasını konu almaktadır. Devran'ın hayatın kendisini sürüklediği olaylar nedeniyle zaman içinde yaşam tarzı değişecektir.

DEHA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Aras Bulut İynemli - Devran Karan

Uğur Polat - İskender Karan

Taner Ölmez - Cesur Karan

Onur Saylak - Ali Haydar (Sofi)

Melis Sezen - İmre Karan

Ahsen Eroğlu - Esme Ersöz