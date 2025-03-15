Dizi setinde kaza geçiren Aras Bulut İynemli hastaneye kaldırıldı!
Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Deha dizisinin setinde, korkutan bir kaza yaşandı. Ayağında kırık oluşan Aras Bulut İynemli, ameliyata alındı.
Deha dizisinin setinde aksiyon sahnesi çekilirken başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin ayağı burkuldu.
AMELİYATA EDİLDİ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ayak bileğinde bir kırık oluşan oyuncunun ameliyatı, Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından gerçekleştirildi.
Ameliyatı başarılı geçen ve evinde dinlenen İynemli'nin, en kısa sürede tedavisi tamamlayıp sete geri dönmeyi beklediği aktarıldı.
Etiketler: #ameliyat #Deha #dizi #Aras Bulut İynemli
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