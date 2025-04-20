Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Deha dizisinin yeni bölümü bugün mü?

Yayınlanma: 20.04.2025 - 19:09

Güncelleme: 20.04.2025 - 19:09

Deha dizisinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor. Deha’nin başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak paylaşıyor. Deha dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Deha dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DEHA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Deha dizisinin 27. bölümü 20 Nisan Pazar saat 20.00'de SHOW'da yayımlanacak.

DEHA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Devran, İmre’yi düğünden kaçırmayı kafasına koyup planını adım adım uyguluyor. İkili arasındaki aşka artık karşı koyamazken Devran dahiliğini kullanarak saklandıkları evi uydudan siliyor. Birbirine kavuşan iki âşığın yeni bölümde neler yaşayacakları merakla bekleniyor.

DEHA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Devran, İmre’yi Karahan’dan kurtarmaya çalıştıkça daha büyük tehlikelerin içine dalar. İmre’yi korumak için uğraşırken bir yandan da Gülce’yi İskender tarafından üzerine atılan cinayet suçundan kurtarmak için elindeki kozdan vazgeçmesi gerekir. Karahan, İmre’yi bulmak için Cesur’u köşeye sıkıştırmayı başarır ve İmre’nin Devran’ın hayatıyla ilgili bir karar vermek zorunda kalmasına neden olur. Devran ise bu kararın sonucunda Cesur’dan öğrendiği bir bilgiyle gözünü karartarak harekete geçer.

DEHA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Alanında bir deha olan Devran'ın (Aras Bulut İynemli) yıllar sonra babasıyla (Uğur Polat) olan hesaplaşmasını konu almaktadır. Devran'ın hayatın kendisini sürüklediği olaylar nedeniyle zaman içinde yaşam tarzı değişecektir.

DEHA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Aras Bulut İynemli - Devran Karan

Uğur Polat - İskender Karan

Taner Ölmez - Cesur Karan

Onur Saylak - Ali Haydar (Sofi)

Melis Sezen - İmre Karan

Ahsen Eroğlu - Esme Ersöz