Fenomen dizi Yasak Elma'da rol almıştı: Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü!

Yayınlanma: 19.04.2025 - 12:25

Güncelleme: 19.04.2025 - 12:41

Oyuncu Sevil Akdağ (32), dün akşam saatlerinde tartışma yaşadığı arkadaşı Elif Kırav'ı (29) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geldi. Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı. Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları genç kadının evine geldi.

Kırav'ı kanlar içerisinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

ELİF KIRAV

"BIÇAKLAYIP BİLEKLERİNİ KESİYOR"

Abdulkadir Bediroğlu, "2 kız arkadaş birbiriyle tartışmış. Sonra biri diğerini öldürüyor. Kız arkadaşını bıçaklayıp bileklerini kesiyor. Sonra da kaçıp gidiyor. Annesi geliyor eve giriyor. Kan içinde görüyor. Mahallede görüyorduk. Selamlaşıyorduk. İyi bir insandı" dedi.

SEVİL AKDAĞ KİMDİR?

Son olarak arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gündeme gelen Sevil Akdağ, 3 Temmuz 1993 tarihinde Mardin’de dünyaya geldi. Genç yaşlardan itibaren müzik ve televizyona ilgi duyan Akdağ, oyunculuk kariyerine çeşitli müzik klipleri, tanıtım filmleri ve reklam projelerinde yer alarak adım attı.

Korku türündeki yapımlarda boy gösteren Akdağ, 2019 yılında vizyona giren “Kulyas: Lanetin Bedeli” filminde “Zülal” karakterine hayat verdi. 2021 yapımı “Enna: Kara Büyü” filminde de rol alan Akdağ, sinema kariyerinde genellikle doğaüstü temaları konu alan yapımlarda yer aldı.

Televizyon dünyasında da çeşitli projelerde yer alan Sevil Akdağ, TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Tutunamayanlar” dizisinde hemşire rolünü canlandırdı. Ayrıca ATV’nin sevilen dizisi “Kardeşlerim”de “Sevilay” karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Ayrıca, Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! (2019) filminde ve Yasak Elma (2018) dizisinde oyuncu olarak yer aldı.