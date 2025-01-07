Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha son bölümde neler oldu?

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın 15'inci bölümde Devran, Hakim'in sonunu getirirken Cesur, Devran'dan kurtulmaya çalıştı. Peki, Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha son bölümde neler oldu?

Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha son bölümde neler oldu?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:45

SHOW TV'nin ilgi ile takip edilen dizisi Deha'nın yeni bölümüne ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. Peki, Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha son bölümde neler oldu?

DEHA 16. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Deha yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almıyor. Dizinin önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Bölümde, Esme ve İmre'nin kaçırılması tanıtıma damgasını vururken Devran'ın düştüğü büyük tuzak ve onları bulmak için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkiliyor. Esme ve İmre'ye neler olacağı büyük bir merak yaratırken Devran'ın toprağı çaresizce kazdığı anlar yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı yükseltiyor.


Etiketler: #Deha #yeni bölüm

İlgili Haberler

TV yayın akışı 7 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 7 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Sustalı Ceylan dizisinin Atamaca'sı Celil Nalçakan kim, kaç yaşında, nereli? Celil Nalçakan hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Sustalı Ceylan dizisinin Atamaca'sı Celil Nalçakan kim, kaç yaşında, nereli? Celil Nalçakan hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler