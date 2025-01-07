Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:45

Güncelleme: 07.01.2025 - 09:45

SHOW TV'nin ilgi ile takip edilen dizisi Deha'nın yeni bölümüne ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. Peki, Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha son bölümde neler oldu?

DEHA 16. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Deha yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almıyor. Dizinin önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Bölümde, Esme ve İmre'nin kaçırılması tanıtıma damgasını vururken Devran'ın düştüğü büyük tuzak ve onları bulmak için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkiliyor. Esme ve İmre'ye neler olacağı büyük bir merak yaratırken Devran'ın toprağı çaresizce kazdığı anlar yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı yükseltiyor.