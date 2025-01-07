TV yayın akışı 7 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 7 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Ocak Salı günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2025 Salı, 09:41
TV yayın akışı 7 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

7 Ocak Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Ocak Salı tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Cengiz Han Destanı 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Kardeş Takımı 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sen Ağlama İstanbul 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Lohusa 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI:  Bir Gece Masalı 21:00 

TV yayın akışı 7 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Cengiz Han Destanı

22:45 Son Sığınak

01:00 Jaws

03:15 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

TV yayın akışı 7 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Lohusa

22:30 Lohusa

00:45 Sandık Kokusu

03:30 Siyah Kalp

05:45 Bahar

TV yayın akışı 7 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

03: Güzel Köylü 

05:00 Söz

TV yayın akışı 7 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 Sivasspor-Beşiktaş 

21:00 Bir Gece Masalı

00:20 Zembilli

03:00 Aldatmak

TV yayın akışı 7 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Kardeş Takımı

23:45 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...

02:00 Şakir Paşa Yalısı: Mucizeler ve Skandallar

04:30 Bay Yanlış

05:45 Şahane Hayatım

TV yayın akışı 7 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru İle 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:30 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler 

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

TV yayın akışı 7 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:35 Hayallerinin Peşinde

07:25 Hayatımın Neşesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:45 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Komşuluk Halleri

02:25 Seksenler

03:50 Masumlar Apartmanı

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