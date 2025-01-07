TV yayın akışı 7 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

7 Ocak Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Ocak Salı tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Cengiz Han Destanı 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Kardeş Takımı 20:00

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sen Ağlama İstanbul 20:00

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Lohusa 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Bir Gece Masalı 21:00