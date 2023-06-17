Deli Aşk filminin konusu ne? Deli Aşk filmi oyuncuları kimler? Deli Aşk filmi nerede çekildi?

Deli Aşk filmi tv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Deli Aşk filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Deli Aşk filminin konusu nedir? Deli Aşk filmi oyuncuları kimler? Deli Aşk filmi nerede çekildi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2023 - 13:19
Deli Aşk filminin konusu ne? Deli Aşk filmi oyuncuları kimler? Deli Aşk filmi nerede çekildi?
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Deli Aşk, yönetmenliğini ve senaristliğini Murat Dündar ve Murat Emre Kaman’ın üstlendiği, 2017 yapımlı bir komedi filmidir.

DELİ AŞK FİLMİ KONUSU NE?

Film, Maraş dondurmacısı Ekrem'in sevdiği kız olan Neşe'nin kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen olayları konu alıyor

DELİ AŞK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Emrah Kaman

Pelin Akil

Toygan Avanoğlu

Şafak Pekdemir

Nilperi Şahinkaya

DELİ AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, Adana ve İstanbul’da gerçekleştirildi.

DELİ AŞK FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Deli Aşk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlenmiştir.


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