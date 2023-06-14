Uzak Ülke filminin konusu ne? Uzak Ülke filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 14.06.2023 - 12:40

Güncelleme: 14.06.2023 - 12:40

Uzak Ülke filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Erkan Yazıcı üstlendi. 2021 yılında vizyona giren Uzak Ülke filminin türü dramdır. Filmseverler, Uzak Ülke filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Uzak Ülke filminin konusu nedir? Uzak Ülke filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

UZAK ÜLKE FİLMİ KONUSU NE?

On iki yaşında bir genç olan Paris, kampta kalmaktadır. Babasının annesi için yonttuğu hediyeyi almak isteyen Paris bunun için kamptan kaçar. Trabzon Rum’u olan Paris, kampa geri döndüğündeyse beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Mübadiller gönderilmiş ve kamp boşaltılmıştır. Yeni rejimin hain ilan ettiği Binbaşı Osman ise boşaltılan kampa kapatılır. Köklerin ve bağlığın sorgulandığı bu kamp alanı, Binbaşı Osman ve Paris’in yeni gemi gelene kadar vatanı olur.

UZAK ÜLKE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Haydar Şişman

Abdurrahman Gönan

UZAK ÜLKE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Uzak Ülke (Faraway Land) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4,9 olarak belirlenmiştir.



