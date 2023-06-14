Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin konusu ne? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 14.06.2023 - 12:21

Güncelleme: 14.06.2023 - 12:21

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı film serisinin ikinci filmi olarak çekilen 1975 yapımı komedi filmidir. Rıfat Ilgaz'ın 1972 yılında yayımlanış aynı adlı eserinden uyarlanan filmin yönetmeni ve yapımcısı Ertem Eğilmez'dir. Serinin en çok hasılat yapan filmidir. Müzikleri Melih Kibar tarafından bestelenen film, 1976'da Altın Portakal En İyi Müzik Ödülü'ne değer görülmüştür. Bu filmde oyuncu kadrosuna ilk serideki oyunculardan farklı olarak Semra Hoca rolünü canlandıran Semra Özdamar ve Badi Ekrem rolünü canlandıran Şener Şen katılmıştır. Film, Şener Şen ile Kemal Sunal'ın birlikte rol aldıkları ilk filmdir. Tarık Akan'ın oynadığı ikinci ve son Hababam Sınıfı filmidir. Peki, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin konusu nedir? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kimler?

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandıran "Hababam Sınıfı", yine sınıfta kalmış ve Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönmüştür. Fakat sınıfın, okula yeni atanan beden eğitimi hocası Badi Ekrem ile başı derttedir. Sürekli sınıfa egzersiz yaptıran ve koşturan hoca, sınıfa çok nadir top oynatmaktadır. Ayrıca edebiyat öğretmeninin okuldan ayrılması üzerine, okula Semra adında genç bir edebiyat öğretmeni gelmiştir.

Bu sırada iyileşen Mahmut Hoca okula geri dönmüştür. Müdür muavinliği görevini bırakmak ister ama okul müdürünün ısrarı üzerine şartlı olmak üzere tekrar görevini üstlenir. Mahmut Hoca sınıfı Semra Hoca'ya iyi davranması konusunda uyarır, fakat sınıf Mahmut Hoca'yı dinlemez. Daha ilk uyarıda öğretmenler odasında oturan Semra Hoca'yı temizlik kolu olduklarını söyleyip odadan çıkartan sınıfın öğrencileri, öğretmenler odasında sigara içer. Mahmut Hoca öğrencileri yakalar ve ilk hataları olduğu için uyarır.

İnek Şaban'ın Semra Hoca'ya aşık olduğunu öğrenen Ferit ve Necmi ise; kendi elleriyle bir mektup yazarlar ve Şaban'a Semra Hoca'dan gelmiştir yalanıyla mektubu verirler. Şaban bu mektupları okuyunca inanılmaz mutlu olur ve o da Semra Hoca'ya aşk mektupları yazmaya başlar. Mektupları posta kutusunun içine atar. Şaban'ın cevaplarını okuyan Ferit ve Necmi de, bunun üzerine daha çok mektup yazmaya başlarlar.

İlk uyarıdan sonra Hababam Sınıfı, Semra Hoca'ya o günün Tevfik Fikret'in ölüm yıldönümü olduğunu söyleyerek onu sınıfça mezarlığa gitmek için okuldan çıkarırlar. Yolda Semra Hoca'yı maça davet ederler. Semra Hoca bu küstahlığa olumsuz cevap verince sınıfça Fenerbahçe'nin maçına giderler. Semra Hoca ise okula dönüp Mahmut Hoca'ya sınıfı şikayet eder. Mahmut Hoca da her zamanki gibi sınıfı kapıda karşılar ve ceza olarak okulun bahçesinde, tüm okulun önünde tek ayak üstünde durma cezası verir. Böylelikle tüm sınıf rezil olur.

Ardından sınıf, Semra Hoca ile derste söz dalaşına girer ve Hoca, okulu terk etmek üzere sinirlenerek sınıftan çıkar gider. Okuldan ayrılmak istediğini bildirir fakat Mahmut Hoca Semra Hoca'yı bu isteğinden vazgeçirir.

Bu sıralarda okula Milli Eğitim Müfettişi Hüseyin Şevki Topuz gelir ve Hababam Sınıfı'nı ziyaret edip Akil Hoca'nın dersine girer. Gözü pek görmediği için Hababam Sınıfı'nın daha önceki birçok müfettiş numarasını yiyen Akil Hoca, yine aynı numaranın yapıldığını sanarak müfettişi dersten atar. Daha sonra okul müdürü, onun gerçek müfettiş olduğunu Akil Hoca'ya söyler ve onu okuldan atar. Bunun üzerine Hababam Sınıfı, Milli Eğitim Bakanı'nın Akil Hoca'nın öğrencisi olduğunu öğrenirler ve Akil Hoca'yı tekrar okula aldırırlar.

Ferit ve Necmi'nin yazdığı mektupları Semra Hoca'dan geldiğini sanan Şaban, derste mektupta yazdığı üzere Semra Hoca'ya üç kere inek gibi ''mö'' der ve Semra Hoca'dan tokat yer. Bunun üzerine bütün sınıf, Hoca'nın yaptığı sınavda sınav kağıtlarına aşk mektupları yazarlar. Bunu gören Hoca'nın sabrı taşar ve tüm sınıfı disipline verir. Sınıftaki öğrencilerin velilerini konuşma yapmak üzere çağıran Mahmut Hoca, hepsiyle konuşur. Semra Hoca ise suçun öğrencilerde değil, velilerinde olduğunu anlayarak tüm sınıfı affeder.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanıldı.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - İnek Şaban

Münir Özkul - Kel Mahmut

Tarık Akan - Damat Ferit

Halit Akçatepe - Güdük Necmi

Semra Özdamar - Semra Hoca

Adile Naşit - Hafize Ana

Şener Şen - Badi Ekrem

Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

Akil Öztuna - Akil Hoca

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Feridun Şavlı - Domdom Ali

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir

Cengiz Nezir - Bozum Cahit

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.9 olarak belirlenmiştir.