Lav Fırtınası filminin konusu ne? Lav Fırtınası filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 14.06.2023 - 12:52

Güncelleme: 14.06.2023 - 12:52

Lav Fırtınası (Apocalypse Pompeii) filminin yönetmen koltuğunda Ben Demaree otururken, filmin senaryosunu Steve Bevilacqua, Jacob Cooney ve Bill Hanstock kaleme aldı. 2014 yılında vizyona giren filmin hakkında araştırmalar hızlandı. Filmseverler, Lav Fırtınası filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Lav Fırtınası filminin konusu nedir? Lav Fırtınası filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

LAV FIRTINASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Vezüv Yanardağı’nın tekrar patlaması sonucu, eskiden özel komando olan Jeff, Pompeii’yi ziyaret eder ancak eşi ve kızı bu yanardağın çevresinde sıkışmışlardır. Jeff'in ailesi sıcaklıkla mücadele ederken, o da eski takım arkadaşlarıyla beraber ailesini kurtarmaya çalışacaktır.

LAV FIRTINASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Adrian Paul

Jhey Castles

Dylan Vox

Dan Cade

John Rhys-Davies

Harry Anichkin

Jonas Talkington

LAV FIRTINASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Lav Fırtınası (Apocalypse Pompeii) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2,5 olarak belirlenmiştir.