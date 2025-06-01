Deli Deli Küpeli filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Filmin senaristliğini Osman F. Seden üstleniyor. Peki, Deli Deli Küpeli filminin konusu ne? Deli Deli Küpeli filminin oyuncuları kim?

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Karla kapanan yolları fırsat bilen kişiler, karaborsacılık ve tefecilik yaparak halkı sömürmeye başlar. Karaborsacılık ve tefecilik, kasaba halkını perişan eder. Buna itiraz edenleri ise eşkıya şiddetle bastırır. Bu sırada akıl hastanesinden kaçan iki delinin yolu kasabaya düşer. Halkın kendilerini kaymakam ve hakim sanması üzerine onlar da bu rolleri benimser. Kısa süre sonra tefeci ve karaborsacılar ile deli kaymakam arasında amansız bir mücadele başlayacaktır.

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Deli Kaymakam

Melike Zobu - Hatice (ses. Aliye Uzunatağan)

İhsan Yüce - Deli Çavuş (ses. Erdal Özyağcılar)

Yavuzer Çetinkaya - Deli Hakim

Reha Yurdakul - Şeref Haktanır (ses. Toron Karacaoğlu)

Uluer Süer - Hacı Karamuratoğlu (ses. Zekai Müftüoğlu)

Yaman Okay - Eşkiya Yılanoğlu

Sırrı Elitaş - Mahmut Ağa (ses. Dinçer Çekmez)

Renan Fosforoğlu - Şükrü Özyazıcı (ses. Zihni Küçümen)

Fatoş Sezer - Çukurovalı Çengi Afet

Hakkı Kıvanç - Komutan

Erol Özkök - Fırıncı (ses. Selahattin Fırat)

Hakkı Üstün - Başhekim Süleyman (ses. Zafer Önen)

Aynur Aydan

Gafur Uzuner - Darağacını kuran cellat

Kartal Tibet - Kaymakamla konuşan köylü

Fevzi Coşkun - Köylü

Oktay Güzeloğlu - Oduncu

Remzi Biçer - Sarıoğulları'ndan Sülü

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Deli Deli Küpeli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.