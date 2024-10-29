Deliha filminin konusu ne? Deliha filminin oyuncuları kim?
Deliha filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Deliha filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Deliha filminin konusu ne? Deliha filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Deliha filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Filmin senaristliğini Gupse Özay üstleniyor. Peki, Deliha filminin konusu ne? Deliha filminin oyuncuları kim?
DELİHA FİLMİNİN KONUSU NE?
Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.
DELİHA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gupse Özay - Zeliha
Derya Alabora - Aysel
Cihan Ercan - Cemal
Barış Arduç - Cemil
Zeynep Çamcı - Meryem
Hülya Duyar - Fatma
Cenk Durmazel - Fevzi
Korhan Herduran - Tayyar
Esin Eden - Anneanne
Ali Çelik - Emlakçı Faik
Jeyan Ayral Tözüm - Rum kadın
Nezih Tuncay - Kasim
Fatih Özkan - Falcı
Gülay Baltacı - Cemil'in ve Cemal'in annesi
Murat Karasu - Cemil'in ve Cemal'in babası
Feriha Eyüboğlu - Makbule
Benian Dönmez - Songül
Gülsüm Alkan - Ayten
Serap Durmaz - Gülten
Kadriye Çetinkaya - Nurdan
DELİHA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Deliha filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.
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