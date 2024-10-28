Yayınlanma: 28.10.2024 - 12:43

Güncelleme: 28.10.2024 - 12:43

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığa bağlı okulların tüm kademelerinde 28 Ekim'in ilk dersinde öğrencilere "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli videoyu sunacaklarını bildirdi. Peki, Dersimiz Cumhuriyete Doğru filmi konusu nedir?

DERSİMİZ CUMHURİYETE DOĞRU FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmi, cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan ve Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununun sinematografik versiyonundan oluşuyor.

Bakan Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan genelgede ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemini yansıtacak programlar hazırlanması, bu programlarda şehit yakınlarının ve gazilerin yer almasına özen gösterilmesi, okulların Türk bayrakları ile donatılması istendi.