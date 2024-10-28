Yayınlanma: 28.10.2024 - 11:40

Güncelleme: 28.10.2024 - 11:40

Şehrazat dizisinin yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı oturuyor. Dizisinin senaristliğini Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay üstleniyor. Peki, Şehrazat dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Şehrazat dizisi ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak?

ŞEHRAZAT DİZİSİNİNİ KONUSU NE?

Dizi, tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat'ın sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi sonrası değişen hayatını konu ediniyor. Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey’den çaresizce yardım isteyecek, bu istek tüm hayatını kökünden değiştirecektir.

ŞEHRAZAT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrollerini İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz üslenecek. Dizide ayıca Tamer Levent, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Burcu Cavrar, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Yağmur Özbasmacı ve Sami Aksu gibi isimler yer alıyor.

ŞEHRAZAT DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Şehrazat dizisi Star Tv'de izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı.