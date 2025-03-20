Yayınlanma: 20.03.2025 - 18:50

Güncelleme: 20.03.2025 - 18:50

Pelikan Dosyası filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Alan J. Pakula üstleniyor. Peki, Pelikan Dosyası filminin konusu ne? Pelikan Dosyası filminin oyuncuları kim?

PELİKAN DOSYASI FİLMİNİN KONUSU NE?

İki yüksek mahkeme yargıcı suikaste kurban giderler ve yalnız bir hukuk öğrencisi (Julia Roberts) bu ölümlerle ilgili şüphelerini bir dosyada toplar ve bu dosya hükümetin üst düzeyine şok dalgaları yayar. O ve iddalı bir araştırmacı gazeteci (Danzel Washington) tüm dünyadan gizlenen şeyleri söylemek istiyorlar. Eğer yaşayabilirlerse...

PELİKAN DOSYASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Denzel Washington

Stanley Tucci

Sam Shepard

Julia Roberts

John Lithgow

William Atherton

Tony Goldwyn

John Heard

Hume Cronyn

Stanley Anderson

James Sikking

John Finn

Anthony Heald

Robert Culp

Nicholas Woodeson

PELİKAN DOSYASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Pelikan Dosyası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.