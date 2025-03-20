Pelikan Dosyası filminin konusu ne? Pelikan Dosyası filminin oyuncuları kim?
Pelikan Dosyası (The Pelican Brief) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Pelikan Dosyası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Pelikan Dosyası filminin konusu ne? Pelikan Dosyası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Pelikan Dosyası filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Alan J. Pakula üstleniyor. Peki, Pelikan Dosyası filminin konusu ne? Pelikan Dosyası filminin oyuncuları kim?
PELİKAN DOSYASI FİLMİNİN KONUSU NE?
İki yüksek mahkeme yargıcı suikaste kurban giderler ve yalnız bir hukuk öğrencisi (Julia Roberts) bu ölümlerle ilgili şüphelerini bir dosyada toplar ve bu dosya hükümetin üst düzeyine şok dalgaları yayar. O ve iddalı bir araştırmacı gazeteci (Danzel Washington) tüm dünyadan gizlenen şeyleri söylemek istiyorlar. Eğer yaşayabilirlerse...
PELİKAN DOSYASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Denzel Washington
Stanley Tucci
Sam Shepard
Julia Roberts
John Lithgow
William Atherton
Tony Goldwyn
John Heard
Hume Cronyn
Stanley Anderson
James Sikking
John Finn
Anthony Heald
Robert Culp
Nicholas Woodeson
PELİKAN DOSYASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Pelikan Dosyası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'in tarihi konuşması bekleniyor
- AKP'li isimden Erdoğan'a... 'Sen kendine darbe yaptın'
- İmamoğlu, Barolar Birliği Başkanı Sağkan ile görüştü
- Yayını terk etti: 'Herkese iyi akşamlar Nagehan hariç'
- Valilikten 'ön seçim'e yasak kararı!
- İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konuldu!
- ABD'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum!
- 'Soruşturma' iddialarına yanıt verdi!
- İmamoğlu'ndan Emniyet'e cazip teklif
- Kremlin'den İmamoğlu açıklaması