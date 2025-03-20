Superman 3 filminin konusu ne? Superman 3 filminin oyuncuları kim?
Superman 3 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Superman 3 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Superman 3 filminin konusu ne? Superman 3 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Superman 3 filminin yönetmen koltuğunda Richard Lester oturuyor. Filmin senaristliğini David Newman, Leslie Newman, Jerry Siegel ve Joe Shuster üstleniyor. Peki, Superman 3 filminin konusu ne? Superman 3 filminin oyuncuları kim?
SUPERMAN 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
Webster, Gus'u kullanarak dünyanın ekonomik sistemini alt edecek bir bilgisayar geliştirir. Kendilerine engel olabilecek tek kişi elbette Superman'dir. Ancak Gus onunda çaresini bulmuştur: Kryptonite ile tuhaf bir formülü karıştırarak çelik adamı öldürmeyen ancak kötü birine dönüştüren bir silah elde eder. Gerçekten de Superman insanlara yardım etmek yerine bencillik peşinde kötücül bir yaratığa dönüşecektir.
SUPERMAN 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Christopher Reeve
Jackie Cooper
Margot Kidder
Marc McClure
Annette O'Toole
Annie Ross
Pamela Stephenson
Richard Pryor
Barry Dennen
Bob Todd
Sandra Dickinson
Peter Whitman
Ronnie Brody
Pamela Mandell
Paul Kaethler
Henry Woolf
George Chisholm
SUPERMAN 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Superman 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlendi.
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