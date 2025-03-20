Yayınlanma: 20.03.2025 - 18:21

Güncelleme: 20.03.2025 - 18:21

Superman 3 filminin yönetmen koltuğunda Richard Lester oturuyor. Filmin senaristliğini David Newman, Leslie Newman, Jerry Siegel ve Joe Shuster üstleniyor. Peki, Superman 3 filminin konusu ne? Superman 3 filminin oyuncuları kim?

SUPERMAN 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Webster, Gus'u kullanarak dünyanın ekonomik sistemini alt edecek bir bilgisayar geliştirir. Kendilerine engel olabilecek tek kişi elbette Superman'dir. Ancak Gus onunda çaresini bulmuştur: Kryptonite ile tuhaf bir formülü karıştırarak çelik adamı öldürmeyen ancak kötü birine dönüştüren bir silah elde eder. Gerçekten de Superman insanlara yardım etmek yerine bencillik peşinde kötücül bir yaratığa dönüşecektir.

SUPERMAN 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Christopher Reeve

Jackie Cooper

Margot Kidder

Marc McClure

Annette O'Toole

Annie Ross

Pamela Stephenson

Richard Pryor

Barry Dennen

Bob Todd

Sandra Dickinson

Peter Whitman

Ronnie Brody

Pamela Mandell

Paul Kaethler

Henry Woolf

George Chisholm

SUPERMAN 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Superman 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlendi.