Kıyamet Teorisi filminin konusu ne? Kıyamet Teorisi filminin oyuncuları kim?
Kıyamet Teorisi (Quantum Apocalypse) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kıyamet Teorisi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kıyamet Teorisi filminin konusu ne? Kıyamet Teorisi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kıyamet Teorisi filminin yönetmen koltuğunda Justin Jones oturuyor. Filmin senaristliğini Leigh Scott üstleniyor. Peki, Kıyamet Teorisi filminin konusu ne? Kıyamet Teorisi filminin oyuncuları kim?
KIYAMET TAORİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Bunu önlemek için yapabileceğimiz birşey yok .Tanrı sizi kutsasın” Bu kelimeler U.S Başkanının şehre son sözleri oldu.. Dünyaya karşı hızlı bir şekilde büyük bir kuyrukluyıldız harekete geçmişti.Eğerki o mavi yüzeye çarparsa.. Bu dünyanın sonu demektir.. Politikacılar ve askeriye bu konuda çaresiz kalmıştır.. 1-2 gün sonra insan ırkı yok olmaya yüz tutacak.. Yinede de, birkaç genç araştırmacı gezegeni kurtarabilmek için umutsuzca bir çabaya girişir ve zamana karşı yarış başlar…
KIYAMET TAORİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Peter Jurasik
Kyle Russell Clements
Marel Medina
Shirly Brener
Amol Shah
Jenna Craig
Jerry Leggio
Kristen Quintrall
Randy Mulkey
Gigi Edgley
Stuart Lafferty
Stephany Jacobsen
Rhett Giles
Marcus Lyle Brown
Ted Ferguson
Ron Flagge
David Joseph Martinez
Lara Grice
John Hainsworth
KIYAMET TAORİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kıyamet Teorisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.1 olarak belirlendi.
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