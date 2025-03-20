Yayınlanma: 20.03.2025 - 19:25

Güncelleme: 20.03.2025 - 19:25

Kıyamet Teorisi filminin yönetmen koltuğunda Justin Jones oturuyor. Filmin senaristliğini Leigh Scott üstleniyor. Peki, Kıyamet Teorisi filminin konusu ne? Kıyamet Teorisi filminin oyuncuları kim?

KIYAMET TAORİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bunu önlemek için yapabileceğimiz birşey yok .Tanrı sizi kutsasın” Bu kelimeler U.S Başkanının şehre son sözleri oldu.. Dünyaya karşı hızlı bir şekilde büyük bir kuyrukluyıldız harekete geçmişti.Eğerki o mavi yüzeye çarparsa.. Bu dünyanın sonu demektir.. Politikacılar ve askeriye bu konuda çaresiz kalmıştır.. 1-2 gün sonra insan ırkı yok olmaya yüz tutacak.. Yinede de, birkaç genç araştırmacı gezegeni kurtarabilmek için umutsuzca bir çabaya girişir ve zamana karşı yarış başlar…

KIYAMET TAORİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Peter Jurasik

Kyle Russell Clements

Marel Medina

Shirly Brener

Amol Shah

Jenna Craig

Jerry Leggio

Kristen Quintrall

Randy Mulkey

Gigi Edgley

Stuart Lafferty

Stephany Jacobsen

Rhett Giles

Marcus Lyle Brown

Ted Ferguson

Ron Flagge

David Joseph Martinez

Lara Grice

John Hainsworth

KIYAMET TAORİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kıyamet Teorisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.1 olarak belirlendi.