Kafatası Avcıları filmi konusu nedir? Kafatası Avcıları filmi oyuncuları kimler?
Kafatası Avcıları (The Scalphunters) filmi TRT2 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseveler, Kafatası Avcıları filminin konusunu, kaç yılında, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Kafatası Avcıları filmi konusu nedir? Kafatası Avcıları filmi oyuncuları kimler?
Kafatası Avcıları (The Scalphunters) filminin yönetmenliğini Sydney Pollack üstlenirken filmin senaryosunu William W. Norton kaleme aldı. 1968 yılında ABD'de çekilen Kafatası Avcıları (The Scalphunters) filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Kafatası Avcıları filmi konusu nedir? Kafatası Avcıları filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
KAFATASI AVCILARI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Orijinal ismi The Scalphunters olan Kafatası Avcıları filminin konusu, Bir tuzakçı çok değerli kürklerini, çok iyi bir şekilde eğitilmiş olan bir köleye karşılık takas için zorlanır. Zora gelmeyi hiç sevmeyen tuzakçı ise güzel bir plan yaparak hem kürklerini hem de eğitimini iyi almış bir köleye sahip olmak ister. Bu sebepten dolayı kabul etmiş gibi görünse de Kızılderililere güzel sürpriz hazırlamaktadır.
KAFATASI AVCILARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Ossie Davis
Dabney Coleman
Shelley Winters
Burt Lancaster
Telly Savalas
KAFATASI AVCILARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Kafatası Avcıları (The Scalphunters) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.
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