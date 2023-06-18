Yayınlanma: 18.06.2023 - 12:45

Güncelleme: 18.06.2023 - 12:45

Yeni dizi Vermem Seni Ellere hakkında araştırmalar hızlanmaya başladı. İzleyiciler Vermem Seni Ellere dizisinin ne zaman, hangi kanalda, nerede çekildiği, konusu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Vermem Seni Ellere dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor? Vermem Seni Ellere dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, Vermem Seni Ellere dizisi hakkında merak edilenler...

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Vermem Seni Ellere dizisi 18 Haziran Pazar akşamı (bugün) 20:00'da ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Vermem Seni Ellere dizisi Ordu'da çekiliyor. Çekimleri Ordu'da başlayan yeni dizi, konusunun yanı sıra görüntüleriyle de herkesi ekran başına toplayacak.

VERMEM SENİ ELLERE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş…

Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine.

Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar. Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır.

Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir. Mehmet'i doğduğuna pişman etmeye kararlı olan Zeliş, geri adım atmaz; Mehmet'e hayatı dar eder. Mehmet de bulduğu her fırsatta kaçmayı deneyip, Zeliş'ten kurtulmanın yollarını arar.

VERMEM SENİ ELLERE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Emre Bey - Mehmet

Buse Meral - Zeliş

Fatih Al - Şakir

Filiz Ahmet - Peri

Cihat Tamer - İdris

Bülent Alkış - Akif

Goncalgül Sunar - Emine

Bahtiyar Engin - Turgut

Burak Can - Uğur

İlayda Ildır - Hande

Sina Özer - Kıvanç

Şeyme Peçe - Aslı

Meriç Özkaya - Fikret

İpek Özağan - Nazlı

Duygu Kum - Seval

Berk Artıran - Durmuş

Selen Polat - Hasibe