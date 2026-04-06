Delikanlı dizisi ilk bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Delikanlı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Delikanlı dizisinin ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Delikanlı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DELİKANLI DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Delikanlı dizisinin ilk bölümü 6 Nisan Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.

DELİKANLI DİZİSİNİN KONUSU NE?

İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. Çocukluk aşkı Hazan’la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları ve saklanan sırlar onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.

DELİKANLI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş paylaşıyor.