Delikanlı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Delikanlı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Delikanlı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Delikanlı dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DELİKANLI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Polisler tarafından kıstırılan ve yaralı halde kaçmayı başaran Yusuf’un içine sürüklendiği karanlık süreç, geri dönüşü olmayan bir yola evrilir. Günümüzde ise güçlü, soğukkanlı ve kontrol sahibi bir adama dönüşen Yusuf; Sarp, Dila ve Hazan’la yeniden karşı karşıya gelir. Özellikle Hazan’la yıllar sonra yaşanan temas, geçmişin izlerini yeniden gün yüzüne çıkarırken Yusuf’un planı perde arkasında işlemeye devam eder. Geçmişte, sıradan bir hayat sürerken kurulan tuzakla cinayet faili gibi gösterilen Yusuf’un hayatı altüst olur. Gerçeği ortaya çıkarmak için mücadele eden Yusuf, en büyük darbeyi ise en yakınlarından alır ve her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. Günümüzde ise Yusuf’un planı somutlaştıkça dengeler değişir; Sarp’ın işine indirilen büyük darbe gerilimi zirveye taşır. Aile içinde çatışmalar büyürken, Dila’nın Yusuf’la yakınlaşması yeni bir üçgenin fitilini ateşler.

DELİKANLI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Dila’nın Yusuf ve Hazan’ı teknede birlikte görmesiyle üçlü arasında sert bir yüzleşme yaşanır. Bu karşılaşma, Dila ile Hazan arasındaki bağı derinden sarsarken, Yusuf ikili arasındaki gerilimi bilinçli şekilde körükleyerek aralarındaki bağı zayıflatmaya çalışır. Ev tarafında ise Dila üzerindeki baskı giderek artar. Zühre, kızının değişen ruh halinden şüphelenirken, Sarp’ın aşırı korumacı ve kontrolcü tavrı daha da sertleşir. Hazan ise hem Sarp’ın baskısı hem de Yusuf gerçeği arasında sıkışır ve giderek yalnızlaşır. Geçmiş hattında, Yusuf’un sıradan bir hayat sürerken Sarp ve çevresinin kurduğu düzenin içine nasıl çekildiği açığa çıkar. Günümüzde ise Yusuf, Sarp ve Tahsin’le kuracağı ortaklık üzerinden oyunu derinleştirirken, ortaya çıkan krizler taraflar arasında güvensizliği büyütür. Dila’nın Yusuf’a olan duyguları her geçen gün güçlenirken, Hazan’ın uyarılarına rağmen bu ilişkiye daha da bağlanır. Yusuf ise Dila’yı, ailesinin en zayıf noktası olarak konumlandırır ve intikam planının merkezine yerleştirir.

DELİKANLI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Delikanlı dizisinin 3. bölümü 20 Nisan Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.