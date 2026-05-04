Delikanlı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Delikanlı dizisinin son bölümünde ne oldu?

4.05.2026 12:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Delikanlı dizisinin 5. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Delikanlı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Delikanlı dizisinin son bölümünde ne oldu?

DELİKANLI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yusuf, kardeşini Sarpların elinden kurtarmayı başarır. Gerilim dolu anlar devamında geçmişin yükünü taşıyan iki kardeş arasında derin bir yüzleşmeye dönüşür. Yıllardır biriken kırgınlıklar gün yüzüne çıkarken, Yusuf’un sakladığı büyük sır aileyi korumak adına verdiği mücadelenin ağırlığını ortaya koyar. İkili arasındaki bu sert hesaplaşma kapanmamış yaralarını daha da derinleştirir. Dila, Yusuf’a duyduğu güvenin sarsılmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Onu başka bir kadınla birlikte olduğuna inandıran durum, Dila’yı duygusal olarak yıkarken, Hazan bu krizi kendi lehine çevirerek Dila ile Yusuf’un arasını açmaya çalışır. Zühre’nin baskıcı ve sert tavrı giderek artarken, Sarp’ın şüpheci yaklaşımı ev içindeki gerilimi daha da yükseltir. Yusuf ise bir yandan Dila’nın güvenini yeniden kazanmak, diğer yandan Sarp ve Kızılhan ailesine karşı kurduğu büyük planı sürdürmek zorundadır. Miran’la birlikte intikam ateşini büyüten Yusuf, duyguları ve hedefleri arasında sıkışır. Hazan’ın müdahaleleri ve Dila’nın kırılan güveni, Yusuf’un işini her geçen gün daha da zorlaştırırken, attığı her adım onu geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.

DELİKANLI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK? 

Yusuf, Dila’yı ailesinden istemeye hazırlanırken Hazan bu evliliğe engel olmak için elinden geleni yapıyor. Dila, aşkı uğruna ailesini karşısına almayı göze alırken; Yusuf ise kendini Miran’la sert bir hesaplaşmanın içinde buluyor. Kamer, Yusuf’u Miran’ın yaratabileceği tehlikelere karşı uyarırken; Yusuf mahallede hiç beklemediği bir anda annesine yakalanıyor. Tansiyonun doruk noktasına ulaştığı tanıtımda Yusuf, Dila ile sözleneceği gün Hazan’la gizlice buluşuyor. Ancak bu kritik ana Sarp’ın tanıklık etmesi, tüm dengelerin altüst olacağının ve olayların geri dönülemez bir yola gireceğinin habercisi oluyor.

DELİKANLI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Delikanlı dizisinin 5. bölümü 4 Mayıs Pazartesi akşamı  Show TV ekranlarında yayımlanacak.

