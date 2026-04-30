Yeni sezonlar ve sürpriz yapımlar geliyor: Netflix Türkiye'nin Mayıs takvimi belli oldu
30.04.2026 15:43:00
Netflix, Mayıs 2026 takvimini açıkladı. Yeni sezonlar, iddialı diziler, dikkat çeken filmler ve belgesellerle dolu bu ay, izleyicilere geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. İşte Netflix Mayıs 2026 içerikleri...

Dijital yayın platformlarının en popülerlerinden biri olan Netflix, Mayıs 2026’da yayınlayacağı yeni içerikleri duyurdu. Romantik dizilerden aksiyon dolu yapımlara, belgesellerden komedi programlarına kadar birçok farklı türde içerik bu ay izleyicilerle buluşacak. Özellikle yeni sezonlarıyla geri dönen yapımlar ve merakla beklenen filmler, Mayıs ayında izleme listelerini şimdiden doldurmaya başladı. İşte Netflix Mayıs 2026 içerikleri...

YENİ SEZONLAR

Berlin ve Kakımlı Kadın 2. Sezon (15 Mayıs 2026)

Aksiyon ve dramı bir araya getiren yapımda Berlin, yeni bir soygun planıyla geri dönüyor. Sevilla’da geçen hikâyede zekâ dolu planlar ve gerilim dolu anlar izleyicileri bekliyor.

Dört Mevsim – 2. Sezon (28 Mayıs 2026)

Orta yaşın getirdiği değişimleri ve dostluk bağlarını ele alan dizide, arkadaş grubunun hayatındaki yeni dönem izleyiciyle buluşuyor.

Ölümcül Farkındalık – 2. Sezon (28 Mayıs 2026)

Komedi ve suç temasını harmanlayan dizide Björn, mafya liderliği ile içsel huzur arayışı arasında denge kurmaya çalışıyor.

 

Devil May Cry – 2. Sezon (12 Mayıs 2026)

Fantastik dünyada geçen hikâyede Dante, hem içindeki karanlıkla hem de ikizi Vergil ile yüzleşmek zorunda kalıyor. 

Kimler Geldi Kimler Geçti – 3. Sezon (08 Mayıs 2026)

Romantik türdeki yapımda Leyla, geçmiş ilişkilerinin izlerini geride bırakmaya çalışırken bu kez hayatını kendi kurallarıyla şekillendirmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda duygusal derinlik ve ilişkiler ön planda olacak.

YENİ DİZİLER

Nemesis (14 Mayıs 2026)

Los Angeles’ta geçen gerilim dolu hikâyede, bir polis ile usta bir hırsız arasındaki zeka savaşı izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

NETFLİX FİLMLERİ

Olağanüstü Akıllı Yaratıklar (08 Mayıs 2026)

Dram türündeki bu film, yalnız bir kadının akvaryumda kurduğu sıra dışı bağ üzerinden ilerleyen duygusal bir hikâye sunuyor.

Geri Sayım: Rousey vs. Carano (06 Mayıs 2026)

MMA efsaneleri Ronda Rousey ve Gina Carano’nun geri dönüş sürecini anlatan spor belgeseli dikkat çekiyor.

Önce Kadınlar (22 Mayıs 2026)

Başrollerinde Rosamund Pike ve Sacha Baron Cohen’in yer aldığı film, kadınların egemen olduğu alternatif bir dünyada geçen sıra dışı bir hikâye sunuyor.

ÖZEL YAPIMLAR VE BELGESELLER

Wanda Sykes: Legacy (19 Mayıs 2026)

Wanda Sykes, gündelik hayattan kültürel konulara kadar birçok başlığı mizahi bir dille ele alıyor.

Liverpool'un İstanbul Mucizesi (19 Mayıs 2026)

Liverpool FC’nin 2005 Şampiyonlar Ligi finalinde yazdığı tarih, futbolseverler için yeniden anlatılıyor.

Rafael Nadal Belgeseli (29 Mayıs 2026)

Rafael Nadal’ın kariyeri, başarıları ve son sezonu bu belgeselde ele alınıyor.

ÇOCUK VE AİLE İÇERİKLERİ

Yerime Geç (01 Mayıs 2026)

Eğlenceli hikâyede iki farklı canlı beden değiştirerek macera dolu bir yolculuğa çıkıyor.

 

Dr. Seuss: Horton – 2. Sezon (04 Mayıs 2026)

Çocuklara yönelik eğlenceli ve öğretici maceralar yeni sezonda da devam ediyor.

