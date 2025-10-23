Demir Maskeli Adam filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Randall Wallace üstleniyor. Peki, Demir Maskeli Adam filminin konusu ne? Demir Maskeli Adam filminin oyuncuları kim?

DEMİR MASKELİ ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Kral 14. Louis'in yönetimi altında olan Fransa hükümeti savaşlardaki maddi kayıplar nedeniyle iflasın eşiğindedir. Kral 13. Louis'in ölümünün ardından efsanevi yardımcıları Üç Silahşörler görevlerini bırakmış, her biri ayrı yollara ayrılmıştır. Porthos hayatının tadını çıkarırken, Aramis hayatına rahip olarak devam etmekte, Arthos ise savaştan henüz dönen oğlu Raoul ile vakit geçirmektedir. Raoul sevdiği kadın Christine'e evlenme teklifi etmeye karar verir ve iki aşık, D'Artagnan tarafından kutsanacakları an kralın gözü güzel Cristine'e takılır...

DEMİR MASKELİ ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Leonardo DiCaprio

Jeremy Irons

John Malkovich

Gérard Depardieu

Gabriel Byrne

Judith Godrèche

Peter Sarsgaard

Brigitte Auber

Hugh Laurie

Léonor Varela

Edward Atterton

Anne Parillaud

Karine Belly

DEMİR MASKELİ ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Demir Maskeli Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.