Yayınlanma: 16.10.2024 - 19:34

Güncelleme: 16.10.2024 - 19:34

Tatlı Küçük Yalancılar, Halka, Kuruluş Osman, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer alan Deniz Hamzaoğlu, Kalpazan dizisinin kadrosunda yer alacak. Deniz Hamzaoğlu'nın yaşamı merak ediliyor. Peki, Deniz Hamzaoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Kalpazan dizisinin Bayram'ı Deniz Hamzaoğlu'nun yaşamı...

DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?

1979 yılında oyuncu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Yalova'da tamamladı. Sırasıyla Anadolu Üniversitesi kamu yönetimi, İstanbul Üniversitesi arkeoloji, Selçuk Üniversitesi radyo, televizyon ve sinema bölümlerine kaydoldu. Öğrenciliği sırasında müzik gruplarında gitar çaldı. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı'nın tiyatro bölümünü kazandı, mezun olduktan sonra aynı okulda yüksek lisansını yönetmenlik bölümünde tamamladı.

Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. Antalya Şehir Tiyatrosu'ndan ayrıldıktan sonra İstanbul'a yerleşti, birçok tiyatroda oyuncu, rejisör ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Selçuk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi tiyatro bölümlerinde ve eğitim kurumlarında oyunculuk, diksiyon, yönetmenlik dersleri ve seminerleri verdi.

DENİZ HAMZAOĞLU HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?

2002: Şeyh Bedreddin Destanı

2004: Bir Cinlik Etmek

2004: Tepegöz

2005: Bakanın Karısı

2005: Hayvanat Bahçesi Masalı

2005: Sevgili Doktor

2006: Buzlar Çözülmeden

2006: Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

2006: Tankinivi Adası

2007: Eskici Dükkânı

2007: Kamyon

2007: Notre Dame’ın Kamburu

2007: Tablolarda Tiyatro

2007: Trafik Kampanya

2008: Gülgüzeli

2011: Albay Kuş

2011: Fare Kapanı

2012: Sihirbaz

2012: Suç ve Ceza

2015: Beyaz Geceler

2016: 4:48 Psikoz

2016: Yastık Adam

2019: Cehennem Tanrısı

DENİZ HAMZAOĞLU HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

1986: Yaygara 87

2012: Karadayı (Dizi)

2015: Tatlı Küçük Yalancılar (Dizi)

2015: Durak

2016: Dört Köşeli Üçgen

2016: Hayat Şarkısı (Dizi)

2016: Marlon

2017: Aile Arasında

2017: Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

2018: Nefes Nefese (Dizi)

2019: Halka (Dizi)

2020: Bayi Toplantısı

2020: Kırmızı Oda (Dizi)

2020: Ya İstiklal Ya Ölüm - (Hüsamettin Bey) (Dizi)

2021: Aşk Taktikleri

2021: Fatma (Dizi)

2021: İkimizin Sırrı (Dizi)

2021: Kahraman Babam (Dizi)

2022: Baba (Dizi)

2022: Dilberay

2022-2024: Kuruluş Osman (Dizi)

2023: Modern Doğu Masalları (Dizi)

2024: Filme Gel

2024: Karşılaşmalar (Dizi)

2024: Sorgu (Dizi)

2024-: Kalpazan (Dizi)