Deniz Hamzaoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Kalpazan dizisinin Bayram'ı Deniz Hamzaoğlu'nun yaşamı...
Deniz Hamzaoğlu, Show TV'nin yeni dizisinde Bayram karakterine hayat verecek. Peki, Deniz Hamzaoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Kalpazan dizisinin Bayram'ı Deniz Hamzaoğlu'nun yaşamı...
Tatlı Küçük Yalancılar, Halka, Kuruluş Osman, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer alan Deniz Hamzaoğlu, Kalpazan dizisinin kadrosunda yer alacak. Deniz Hamzaoğlu'nın yaşamı merak ediliyor. Peki, Deniz Hamzaoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Kalpazan dizisinin Bayram'ı Deniz Hamzaoğlu'nun yaşamı...
DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?
1979 yılında oyuncu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Yalova'da tamamladı. Sırasıyla Anadolu Üniversitesi kamu yönetimi, İstanbul Üniversitesi arkeoloji, Selçuk Üniversitesi radyo, televizyon ve sinema bölümlerine kaydoldu. Öğrenciliği sırasında müzik gruplarında gitar çaldı. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı'nın tiyatro bölümünü kazandı, mezun olduktan sonra aynı okulda yüksek lisansını yönetmenlik bölümünde tamamladı.
Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. Antalya Şehir Tiyatrosu'ndan ayrıldıktan sonra İstanbul'a yerleşti, birçok tiyatroda oyuncu, rejisör ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Selçuk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi tiyatro bölümlerinde ve eğitim kurumlarında oyunculuk, diksiyon, yönetmenlik dersleri ve seminerleri verdi.
DENİZ HAMZAOĞLU HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?
2002: Şeyh Bedreddin Destanı
2004: Bir Cinlik Etmek
2004: Tepegöz
2005: Bakanın Karısı
2005: Hayvanat Bahçesi Masalı
2005: Sevgili Doktor
2006: Buzlar Çözülmeden
2006: Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
2006: Tankinivi Adası
2007: Eskici Dükkânı
2007: Kamyon
2007: Notre Dame’ın Kamburu
2007: Tablolarda Tiyatro
2007: Trafik Kampanya
2008: Gülgüzeli
2011: Albay Kuş
2011: Fare Kapanı
2012: Sihirbaz
2012: Suç ve Ceza
2015: Beyaz Geceler
2016: 4:48 Psikoz
2016: Yastık Adam
2019: Cehennem Tanrısı
DENİZ HAMZAOĞLU HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?
1986: Yaygara 87
2012: Karadayı (Dizi)
2015: Tatlı Küçük Yalancılar (Dizi)
2015: Durak
2016: Dört Köşeli Üçgen
2016: Hayat Şarkısı (Dizi)
2016: Marlon
2017: Aile Arasında
2017: Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
2018: Nefes Nefese (Dizi)
2019: Halka (Dizi)
2020: Bayi Toplantısı
2020: Kırmızı Oda (Dizi)
2020: Ya İstiklal Ya Ölüm - (Hüsamettin Bey) (Dizi)
2021: Aşk Taktikleri
2021: Fatma (Dizi)
2021: İkimizin Sırrı (Dizi)
2021: Kahraman Babam (Dizi)
2022: Baba (Dizi)
2022: Dilberay
2022-2024: Kuruluş Osman (Dizi)
2023: Modern Doğu Masalları (Dizi)
2024: Filme Gel
2024: Karşılaşmalar (Dizi)
2024: Sorgu (Dizi)
2024-: Kalpazan (Dizi)
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