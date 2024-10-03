Çağlar Ertuğrul ve Timuçin Esen başrolde: 'Kalpazan' setinden ilk kareler paylaşıldı!

SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Kalpazan'ın setinden ilk kareler paylaşıldı.

Çağlar Ertuğrul ve Timuçin Esen başrolde: 'Kalpazan' setinden ilk kareler paylaşıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 15:34

SHOW TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını ise Saner Ayar'ın üstlendiği, çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken yeni dizisi 'Kalpazan'ın setinden ilk kareler izleyicilerle buluşturuldu.

Başrollerini Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal'ın paylaştığı dizinin setinden paylaşılan fotoğraflar, oyuncuların performanslarına dair ipuçları vererek büyük bir heyecan yarattı.

Mehmet Ada Öztekin'in kreatif yapımcılığını üstlendiği 'Kalpazan', ailesini zor bir duruma sürükleyen bir babanın, yaşadığı derin duygusal çatışmalar ve karşılaştığı beklenmedik olaylarla dolu kurtuluş mücadelesini anlatacak. Dizinin yönetmenliğini Uğur Karaaslan yaparken, senaryosu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül tarafından kaleme alındı.

'Kalpazan', yakında SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak.


Etiketler: #kalpazan

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