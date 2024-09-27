Yayınlanma: 27.09.2024 - 17:23

Güncelleme: 27.09.2024 - 17:23

Show Tv'de yayın hayatına başlayacak olan Kalpazan dizisinde yer alacak Şükran Ovalı'nın yaşamı merak ediliyor. Peki, Kalpazan dizisinin Canan'ı Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Şükran Pınar Ovalı 1 Nisan 1985 tarihinde İzmir'de doğdu. Doğum yeri İzmir’in Eşrefpaşa semti. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçti. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun oldu. Liseyi de Göztepe’de (Selma Yiğit Alp Lisesi) bitirdikten sonra İstanbul’a gitti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunu oldu.

ŞÜKRAN OVALI EVLİ Mİ?

Şükran Ovalı, Caner Erkin ile Roma'da 2 Ocak 2017 tarihinde evlendi.

ŞÜKRAN OVALI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2006 - Ezo Gelin (Gülden)

2007 - Vazgeç Gönlüm (Cemile)

2007-2009 - Bez Bebek (Merve)

2008 - Aşk Yakar

2008 - Cin Geçidi (Pınar)

2009 - Kahramanlar (Ayşe Komiser)

2009 - Bir Bulut Olsam (Bahar)

2010 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Aslı-Ayla)

2011 - Reis (Nazlı)

2012 - Kötü Yol Nuran (Öğütçü)

2012 - Leyla ile Mecnun (Sena)

2013 - Avrupa Avrupa (Melisa)

2014 - Cinayet (Umay Abalı)

2014-2015 - Şeref Meselesi (Derya)

2015-2016 - Paramparça (Psikolog Ayşe)

2016 - Familya (Ezgi Alagöz)

2017-2018 - Vatanım Sensin (Seher)

2018 - Ufak Tefek Cinayetler (Şebnem Aksak)

2020 - Menajerimi Ara

2021 - Şeref Bey (Suna)

2022 - Kal (Özge)

2022-2023 - Yargı (Savcı Derya İhdal)

ŞÜKRAN OVALI HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2006 - Pars: Kiraz Operasyonu (Zeynep)

2008 - Alia (İpek Komiser)

2009 - Ev (Vildan)

2011 - Nar

2015 - Yeni Dünya (Melek)

2016 - Şeytan Tüyü (Neşe)

2016 - Ekşi Elmalar (Safiye)

2016 - Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (Yasemin)

2022 - Hazine (Zehra)

2023 - Cenazemize Hoş Geldiniz (Arzu)