Denizin Ortasında filminin konusu ne, oyuncuları kim? Denizin Ortasın filmi uyarlama mı?
Denizin Ortasında (In the Heart of the Sea) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Denizin Ortasında filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Denizin Ortasında filminin konusu ne? Denizin Ortasında filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Denizin Ortasında filminin yönetmen koltuğunda Ron Howard oturuyor. Filmin senaristliğini Carla Subirana üstleniyor. Peki, Denizin Ortasında filminin konusu ne? Denizin Ortasında filminin oyuncuları kim?
DENİZİN ORTASINDA FİLMİNİN KONUSU NE?
1850 yılında yazar Herman Melville balinacılık kasabası olan Nantucket'da han sahibi Thomas Nickerson'u ziyaret eder. Nickerson, 1820 yılında batan balina avlama gemisi Essex'in hayattaki son mürettebatıdır. Hikâyesini ilk başta para karşılığı anlatmak istemeyen Nickerson, eşinin araya girmesiyle başlarından geçenleri anlatmaya başlar.
DENİZİN ORTASINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Chris Hemsworth - Owen Chase
Benjamin Walker - Kaptan George Pollard Jr.
Cillian Murphy - Üçüncü kaptan Matthew Joy
Tom Holland - Miço Thomas Nickerson
Brendan Gleeson - Thomas Nickerson
Ben Whishaw - Herman Melville
Michelle Fairley - Bayan Nickerson
Gary Beadle - William Bond
DENİZİN ORTASINDA FİLMİ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?
Denizin Ortasında filmi, 1999 yılında Nathaniel Philbrick tarafından kaleme alınan aynı isimli ödüllü kitaptan uyarlandı.
DENİZİN ORTASINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Denizin Ortasında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Şimşek'e talimat!
- Hafize Gaye Erkan sessizliğini bozdu
- 'Concon'lu yoruma yanıt gecikmedi!
- 'Bu olaydan sonra kılını kıpırdatmaz'
- Erdoğan’ın vicdanına yazılan dilekçe
- Komiser ailesini katletti ardından intihar etti!
- Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: İstikbal göklerdedir
- 'Günah keçisi ilan edip, yalnızlığa ittiler'
- 'Giderlerse gitsinler' demişti...
- İktidarda Gaye Erkan sessizliği...