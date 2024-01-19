Denizin Ortasında filminin konusu ne, oyuncuları kim? Denizin Ortasın filmi uyarlama mı?

Denizin Ortasında (In the Heart of the Sea) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Denizin Ortasında filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Denizin Ortasında filminin konusu ne? Denizin Ortasında filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 21:54
Denizin Ortasında filminin konusu ne, oyuncuları kim? Denizin Ortasın filmi uyarlama mı?
Abone Ol google-news
Player Alanı

Denizin Ortasında filminin yönetmen koltuğunda Ron Howard oturuyor. Filmin senaristliğini Carla Subirana üstleniyor. Peki, Denizin Ortasında filminin konusu ne? Denizin Ortasında filminin oyuncuları kim? 

DENİZİN ORTASINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

1850 yılında yazar Herman Melville balinacılık kasabası olan Nantucket'da han sahibi Thomas Nickerson'u ziyaret eder. Nickerson, 1820 yılında batan balina avlama gemisi Essex'in hayattaki son mürettebatıdır. Hikâyesini ilk başta para karşılığı anlatmak istemeyen Nickerson, eşinin araya girmesiyle başlarından geçenleri anlatmaya başlar.

DENİZİN ORTASINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chris Hemsworth -  Owen Chase

Benjamin Walker - Kaptan George Pollard Jr.

Cillian Murphy - Üçüncü kaptan Matthew Joy

Tom Holland - Miço Thomas Nickerson

Brendan Gleeson - Thomas Nickerson

Ben Whishaw - Herman Melville

Michelle Fairley - Bayan Nickerson

Gary Beadle - William Bond

DENİZİN ORTASINDA FİLMİ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Denizin Ortasında filmi, 1999 yılında Nathaniel Philbrick tarafından kaleme alınan aynı isimli ödüllü kitaptan uyarlandı.

DENİZİN ORTASINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Denizin Ortasında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.


In the Heart of the Sea konusu nedir? denizin ortasında

İlgili Haberler

Sica filminin konusu ne? Sica filminin oyuncuları kim?

Sica filminin konusu ne? Sica filminin oyuncuları kim?
Çıldırış filminin konusu ne? Çıldırış filminin oyuncuları kim?

Çıldırış filminin konusu ne? Çıldırış filminin oyuncuları kim?
Yaşamak filminin konusu ne? Yaşamak filminin oyuncuları kim?

Yaşamak filminin konusu ne? Yaşamak filminin oyuncuları kim?

En Çok Okunan Haberler