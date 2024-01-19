Yayınlanma: 19.01.2024 - 21:11

Güncelleme: 19.01.2024 - 21:11

Sica filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Carla Subirana üstleniyor. Peki, Sica filminin konusu ne? Sica filminin oyuncuları kim?

SICA FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir türlü gelmeyen cevapları bekleyen Sica'nın bir balıkçı olan babası denizde boğulmuştur. Dünyanın izole bir köşesinde olan Sica umudunu kaybetmemeye çalışmaktadır.

SICA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Núria Prims - Carmen

Thais García Blanco - Sica

Diana Trillo - Institut

Lucas Piñeiro - Simón

Saray Gende - Balenera

Mercedes Martelo - Aurora

SICA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sica filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.