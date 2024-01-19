Sica filminin konusu ne? Sica filminin oyuncuları kim?
Sica filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sica filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sica filminin konusu ne? Sica filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Player Alanı
Sica filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Carla Subirana üstleniyor. Peki, Sica filminin konusu ne? Sica filminin oyuncuları kim?
SICA FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir türlü gelmeyen cevapları bekleyen Sica'nın bir balıkçı olan babası denizde boğulmuştur. Dünyanın izole bir köşesinde olan Sica umudunu kaybetmemeye çalışmaktadır.
SICA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Núria Prims - Carmen
Thais García Blanco - Sica
Diana Trillo - Institut
Lucas Piñeiro - Simón
Saray Gende - Balenera
Mercedes Martelo - Aurora
SICA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sica filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Şimşek'e talimat!
- Hafize Gaye Erkan sessizliğini bozdu
- 'Concon'lu yoruma yanıt gecikmedi!
- 'Bu olaydan sonra kılını kıpırdatmaz'
- Erdoğan’ın vicdanına yazılan dilekçe
- Komiser ailesini katletti ardından intihar etti!
- Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: İstikbal göklerdedir
- 'Günah keçisi ilan edip, yalnızlığa ittiler'
- 'Giderlerse gitsinler' demişti...
- İktidarda Gaye Erkan sessizliği...