Derin Darbe filminin konusu ne? Derin Darbe filminin oyuncuları kim?
Derin Darbe (Deep Impact) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Derin Darbe filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Derin Darbe filminin konusu ne? Derin Darbe filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Derin Darbe filminin yönetmen koltuğunda Mimi Leder oturuyor. Filmin senaristliğini Bruce Joel Rubin, Michael Tolkin üstleniyor. Peki, Derin Darbe filminin konusu ne? Derin Darbe filminin oyuncuları kim?
DERİN DARBE FİLMİNİN KONUSU NE?
Küçük Leo Beidermann'ın teleskopuyla çektiği bir fotoğraf tüm Dünyayı ayağa kaldırır. Fotoğrafta bir kuyruklu yıldızın hızla Dünyaya yaklaşmakta olduğu görülmektedir. Harekete geçen bilim adamları hemen bir uzay aracının kuyruklu yıldıza gidip, yaklaşmakta olan tehlikeyi bertaraf etmesi gerektiğini söylerler. Aracı komuta edecek olan kişi emekliye ayrılmış eski astronotlardan Spurgeon Keeney olacaktır. Dünyanın sonu yaklaşmakta ve tüm insanlık çaresizce beklemektedir. Zamana karşı verilen mücadele, insanların mutlak ölüme karşı verdiği tepkiler yanında önemini yitirmektedir.
DERİN DARBE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Elijah Wood - Winifred Ames
James Cromwell - Liz Butsky
Morgan Freeman - Fad King
Mary McCormack - George Washington Mclintock
Robert Duvall - Stanley Motss
Vanessa Redgrave - Cıa Ajanı Charles Young
Jon Favreau - John Levy
DERİN DARBE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Derin Darbe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
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