Desibel filminin konusu ne? Desibel filminin oyuncuları kim?
Desibel (Decibel) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Desibel filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Desibel filminin konusu ne? Desibel filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Desibel filminin yönetmen koltuğunda In-ho Hwang oturuyor. Filmin senaristliğini In-ho Hwang ve Jin-hoon Lee üstleniyor. Peki, Desibel filminin konusu ne? Desibel filminin oyuncuları kim?
DESİBEL FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski Kıdemli Yüzbaşı Do-yeong, iş arkadaşlarını kaybettiği acı bir denizaltı kazası sonrası yoğun travma ve stres deneyimlemektedir. Her ne kadar ulusal bir kahraman olarak görülse de, kendi ailesinin içinde yaşanan yabancılaşmadan sorumluluk ve üzüntü duyar. Bir gün, Do- yeong gizemli bir kişiden gizli bir arama alır. Bu kişi bir stadyuma belirli yoğunlukta sesin yükselmesiyle patlayan bir bomba koyduğunu açıklar. Do-yeong, ailesini ve diğer masum insanların hayatını kurtarmak için artık zamana karşı yarışmak mecburiyetindedir.
DESİBEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kim Rae-Won
Lee Jong-suk
Lee Sang-hee
Lee Min-ki
Cha Eun-woo
Dal-hwan Jo
Jung Sang-hoon
Park Byeong-eun
DESİBEL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Desibel filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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