Yayınlanma: 28.01.2025 - 21:50

Güncelleme: 28.01.2025 - 21:50

Desibel filminin yönetmen koltuğunda In-ho Hwang oturuyor. Filmin senaristliğini In-ho Hwang ve Jin-hoon Lee üstleniyor. Peki, Desibel filminin konusu ne? Desibel filminin oyuncuları kim?

DESİBEL FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski Kıdemli Yüzbaşı Do-yeong, iş arkadaşlarını kaybettiği acı bir denizaltı kazası sonrası yoğun travma ve stres deneyimlemektedir. Her ne kadar ulusal bir kahraman olarak görülse de, kendi ailesinin içinde yaşanan yabancılaşmadan sorumluluk ve üzüntü duyar. Bir gün, Do- yeong gizemli bir kişiden gizli bir arama alır. Bu kişi bir stadyuma belirli yoğunlukta sesin yükselmesiyle patlayan bir bomba koyduğunu açıklar. Do-yeong, ailesini ve diğer masum insanların hayatını kurtarmak için artık zamana karşı yarışmak mecburiyetindedir.

DESİBEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kim Rae-Won

Lee Jong-suk

Lee Sang-hee

Lee Min-ki

Cha Eun-woo

Dal-hwan Jo

Jung Sang-hoon

Park Byeong-eun

DESİBEL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Desibel filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.