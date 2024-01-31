Devrim filminin konusu ne? Devrim filminin oyuncuları kim?
Devrim (The Matrix Revolutions) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Devrim filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Devrim filminin konusu ne? Devrim filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Devrim filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Lilly Wachowski ve Lana Wachowski üstleniyor. Peki, Devrim filminin konusu ne? Devrim filminin oyuncuları kim?
DEVRİM FİLMİNİN KONUSU NE?
Artık sahip olduğu gücü kendinden emin bir şekilde sergileyen Neo, insanüstü özelliklerle donatılmış olduğunun ve iletişime geçtiği her şeyin şifresini çözebilen üstün yeteneğinin farkına varıyor.Bununla birlikte hayatta kalmaya çalışan insanoğlu, tüm insanlığın geleceği için birer birer Matrix’e karşı gelmeye başlıyor. Başkaldıranların sayısı arttıkça makinalar dünyada son kalan gerçek şehir olarak kabul edilen, insanlığın direniş merkezi Zion’a saldırıyor.
DEVRİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Keanu Reeves
Kate Beahan
David Bowers
Hugo Weaving
Laurence Fishburne
Gina Torres
Jada Pinkett Smith
Carrie-Anne Moss
Mary Alice
Helmut Bakaitis
Lambert Wilson
Monica Bellucci
Anthony Zerbe
Harold Perrineau
Nona Gaye
Collin Chou
Bruce Spence
David Roberts
Kevin Michael Richardson
Ian Bliss
Harry Lennix
Lachy Hulme
Cornel West
Tanveer K. Atwal
Francine Bell
Rachel Blackman
DEVRİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Devrim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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