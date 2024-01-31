Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:39

Güncelleme: 31.01.2024 - 09:39

Devrim filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Lilly Wachowski ve Lana Wachowski üstleniyor. Peki, Devrim filminin konusu ne? Devrim filminin oyuncuları kim?

DEVRİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Artık sahip olduğu gücü kendinden emin bir şekilde sergileyen Neo, insanüstü özelliklerle donatılmış olduğunun ve iletişime geçtiği her şeyin şifresini çözebilen üstün yeteneğinin farkına varıyor.Bununla birlikte hayatta kalmaya çalışan insanoğlu, tüm insanlığın geleceği için birer birer Matrix’e karşı gelmeye başlıyor. Başkaldıranların sayısı arttıkça makinalar dünyada son kalan gerçek şehir olarak kabul edilen, insanlığın direniş merkezi Zion’a saldırıyor.

DEVRİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keanu Reeves

Kate Beahan

David Bowers

Hugo Weaving

Laurence Fishburne

Gina Torres

Jada Pinkett Smith

Carrie-Anne Moss

Mary Alice

Helmut Bakaitis

Lambert Wilson

Monica Bellucci

Anthony Zerbe

Harold Perrineau

Nona Gaye

Collin Chou

Bruce Spence

David Roberts

Kevin Michael Richardson

Ian Bliss

Harry Lennix

Lachy Hulme

Cornel West

Tanveer K. Atwal

Francine Bell

Rachel Blackman

DEVRİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Devrim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.