Matrix gerçek oluyor: Doçent Fizikçi açıkladı... 'Simülasyonda olabiliriz'

Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:49

Güncelleme: 12.10.2023 - 10:51

Bilim kurgu dünyasının klasiklerinden biri olan Matrix filmi, izleyicilere gerçeklik ile simülasyon arasındaki ince çizgiyi sorgulatmıştı. Başkahraman Neo'nun yaşadığı simüle edilmiş bir gerçekliği keşfetmesi, onun ve izleyicilerin aklında büyük soru işaretleri bırakmıştı. Ancak bu kavramın sadece bir bilim kurgu olabileceğini düşünüyorsanız, Portsmouth Üniversitesi'nden bir fizikçi sizin bu fikrinizi tekrardan değerlendirmenize sebep olacak.

Doçent Melvin Vopson, gelişmiş bir sanal dünyada yaşadığımızı iddia ediyor. Araştırmalarına göre, evrenimizdeki bilginin fiziksel davranışı, bir bilgisayarın veri sıkıştırma veya silme süreçlerine benziyor. Bu durum, belki de makinelerin gerçekliği simüle ettiğine dair bir işaret olabilir.

Profesör Vopson, bu bilgi sıkıştırma işlemleri yüzünden yaklaşan bir 'bilgi felaketi' uyarısında bulunuyor. Ona göre, çalışmaları, nesnel bir gerçeklikte yaşamadığımıza ve tüm evrenin süper gelişmiş bir sanal gerçeklik simülasyonundan ibaret olabileceği tuhaf ve ilginç bir olasılığa işaret ediyor.

Vopson'un çalışmalarına göre, bilgi sistemindeki düzensizlik ya da entropi artmak yerine azalıyor. Bu, 1850'lerde ortaya atılan termodinamiğin ikinci yasasının tam tersine bir durumu ifade ediyor. Bu durum, bilginin davranışını geleneksel termodinamiğin açıklayamadığı bir şekilde açıklıyor.

Vopson'un ifade ettiği gibi, bu tür davranışlar bilgisayar kodlamasındaki kuralları hatırlatıyor. Süper karmaşık bir evrenin simülasyonu yapmanın, hesaplama gücünü ve veri depolama gereksinimlerini azaltmak amacıyla veri optimizasyonu ve sıkıştırma mekanizmaları içermesi gerekiyor.

Profesör Vopson'a göre, günlük yaşamda gözlemlediğimiz simetri, simülasyon teorisini destekliyor. Buluşları, yüksek simetrinin düşük bilgi entropisi ile ilişkilendirildiğini ve doğanın buna eğilimli olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, evrenin gizemleri ve gerçekliğin doğası hala büyük bir soru işareti taşıyor. Belki de ileride, Neo gibi bir kahramanın perde arkasındaki kodları çözmeye çalıştığı bir senaryo gerçek olabilir mi, bekleyip göreceğiz.