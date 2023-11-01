Keanu Reeves, 'Constantine 2' ile John Constantine rolüne geri dönüyor!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 13:17

Güncelleme: 01.11.2023 - 13:17

1990'ların sonlarında beyaz perdeye çıkan ve kültleşen "Constantine" filmi için uzun zamandır beklenen devam filmi, yönetmen Francis Lawrence'dan gelen olumlu açıklamalarla gündemde. DC Comics'in Vertigo markası altındaki karakter John Constantine'i canlandıran Keanu Reeves, bu ikonik rolle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ancak, filmin yapımı DC Comics'e ait olan haklar nedeniyle karmaşıklaşıyor. Francis Lawrence, yapılan yazılı açıklamada, filmin senaryosunun hazır olduğunu ancak DC Comics'in haklarındaki belirsizliklerin devam ettiğini belirtiyor. DC Comics, sahip olduğu karakterlerin filme alınması konusunda bazı revizyonlar yaparken, yapımcılar ve yönetmen bu projenin hayata geçirilmesi için mücadele veriyor.

Yapımcılar, filmi gerçek bir "R-rated" versiyon olarak yapmak istediklerini vurguluyor. Bu, filmde daha fazla şiddet, gerilim ve olgun içerik unsurlarının olacağı anlamına geliyor. Lawrence, Keanu Reeves ve yapımcı Akiva Goldsman ile bir araya gelerek filmdeki hikaye detaylarını görüşmeye başladıklarını açıkladı. Ancak, senaryonun yazılması ve diğer yapım aşamalarının tamamlanması için daha fazla toplantı yapılması gerekiyor.

"Constantine 2"de Keanu Reeves, Los Angeles'ın karanlık sokaklarında dolaşan, doğaüstü varlıklarla savaşan, melekleri ve iblisleri görebilen bir okült dedektif olan John Constantine'i yeniden canlandıracak. İlk filmde olduğu gibi, Constantine, cehenneme götürebilecek bir günahı kefaret etmeye çalışacak.

Filmin vizyon tarihi ve yapımcılar tarafından verilen diğer detaylar henüz açıklanmadı. Ancak, Constantine'in tutkulu hayranları, yeni filmde efsanevi karakterin daha karanlık ve etkileyici bir versiyonunu görmeyi umut ediyor.