Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:44

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:44

Matrix 2 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Lilly Wachowski ve Lana Wachowski üstleniyor. Peki, Matrix 2 filminin konusu ne? Matrix 2 filminin oyuncuları kim?

MATRIX FİLMİNİN KONUSU NE?

Makineler son derece önemli bir bilgi edinmiş ve insanların özgürce yaşayabildikleri tek ve son şehir olan Zion’un yerini öğrenmişlerdir. Bu şehri ortadan kaldırmak için buraya ahtapota benzer yaratıklardan binlercesini göndermeye karar verirler. Neo ve arkadaşları bunu engellemek için makinelerin dünyasının tüm sırlarını bilen “Anahtarcı”yı bulmaları gerekir. Ama bu kolay değildir çünkü Anahtarcı, ustaca bıçak kullanan ve hayalet gibi yok olup tekrar ortaya çıkan “İkizler” adlı yaratıklar tarafından korunmaktadır. Bu arada Ajan Smith de kendini geliştirmiş, virüs gibi klonlanmayı öğrenmiştir...

MATRIX FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keanu Reeves - Neo

Hugo Weaving - Agent Smith

Laurence Fishburne - Morpheus

Gina Torres

Leigh Whannell

Jada Pinkett Smith - Niobe

Carrie-Anne Moss - Trinity

Robert Mammone

Helmut Bakaitis - The Architect

Lambert Wilson - Merovingian

Monica Bellucci - Persephone

Anthony Zerbe

Harold Perrineau

Nona Gaye

Randall Duk Kim

Collin Chou - Seraph

Essie Davis - Maggie

Josephine Byrnes

Daniel Bernhardt - The Architect

MATRIX FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Matrix 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.