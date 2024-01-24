Matrix 2 filminin konusu ne? Matrix 2 filminin oyuncuları kim?
Matrix 2 (The Matrix Reloaded) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Matrix 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Matrix 2 filminin konusu ne? Matrix 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Matrix 2 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Lilly Wachowski ve Lana Wachowski üstleniyor. Peki, Matrix 2 filminin konusu ne? Matrix 2 filminin oyuncuları kim?
MATRIX FİLMİNİN KONUSU NE?
Makineler son derece önemli bir bilgi edinmiş ve insanların özgürce yaşayabildikleri tek ve son şehir olan Zion’un yerini öğrenmişlerdir. Bu şehri ortadan kaldırmak için buraya ahtapota benzer yaratıklardan binlercesini göndermeye karar verirler. Neo ve arkadaşları bunu engellemek için makinelerin dünyasının tüm sırlarını bilen “Anahtarcı”yı bulmaları gerekir. Ama bu kolay değildir çünkü Anahtarcı, ustaca bıçak kullanan ve hayalet gibi yok olup tekrar ortaya çıkan “İkizler” adlı yaratıklar tarafından korunmaktadır. Bu arada Ajan Smith de kendini geliştirmiş, virüs gibi klonlanmayı öğrenmiştir...
MATRIX FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Keanu Reeves - Neo
Hugo Weaving - Agent Smith
Laurence Fishburne - Morpheus
Gina Torres
Leigh Whannell
Jada Pinkett Smith - Niobe
Carrie-Anne Moss - Trinity
Robert Mammone
Helmut Bakaitis - The Architect
Lambert Wilson - Merovingian
Monica Bellucci - Persephone
Anthony Zerbe
Harold Perrineau
Nona Gaye
Randall Duk Kim
Collin Chou - Seraph
Essie Davis - Maggie
Josephine Byrnes
Daniel Bernhardt - The Architect
MATRIX FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Matrix 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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