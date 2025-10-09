Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.10.2025 22:52:00
Die My Love filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Die My Love filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Die My Love filminin konusu ne? Die My Love filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Die My Love filminin yönetmen koltuğunda Lynne Ramsay oturuyor. Filmin senaristliğini Lynne Ramsay, Enda Walsh ve Alice Birch üstleniyor. Peki, Die My Love filminin konusu ne? Die My Love filminin oyuncuları kim? 

DIE MY LOVE FİLMİNİN KONUSU NE?

Die, My Love, Amerika'nın kırsal kesiminde yaşayan, evlilik ve annelik talepleri karşısında bunalan bir kadının psikolojik çöküşünü konu ediyor.

DIE MY LOVE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jennifer Lawrence

Robert Pattinson

Lakeith Stanfield

Sissy Spacek

Nick Nolte

Gabrielle Rose

Phillip Lewitski

Sarah Lind

Victor Zinck Jr. 

Debs Howard 

Luke Camilleri 

Marcus Della Rosa

DIE MY LOVE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Die My Love filmi 7 Kasım’da ABD'de vizyona girecek.

