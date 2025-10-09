Die My Love filminin yönetmen koltuğunda Lynne Ramsay oturuyor. Filmin senaristliğini Lynne Ramsay, Enda Walsh ve Alice Birch üstleniyor. Peki, Die My Love filminin konusu ne? Die My Love filminin oyuncuları kim?
DIE MY LOVE FİLMİNİN KONUSU NE?
Die, My Love, Amerika'nın kırsal kesiminde yaşayan, evlilik ve annelik talepleri karşısında bunalan bir kadının psikolojik çöküşünü konu ediyor.
DIE MY LOVE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jennifer Lawrence
Robert Pattinson
Lakeith Stanfield
Sissy Spacek
Nick Nolte
Gabrielle Rose
Phillip Lewitski
Sarah Lind
Victor Zinck Jr.
Debs Howard
Luke Camilleri
Marcus Della Rosa
DIE MY LOVE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Die My Love filmi 7 Kasım’da ABD'de vizyona girecek.