Yayınlanma: 16.07.2024 - 17:48

Güncelleme: 16.07.2024 - 17:48

Yedinci Oğul filminin yönetmen koltuğunda Sergey Bodrov oturuyor. Filmin senaristliğini Matt Greenberg ve Joseph Delaney üstleniyor. Peki, Yedinci Oğul filminin konusu ne? Yedinci Oğul filminin oyuncuları kim?

YEDİNCİ OĞUL FİLMİNİN KONUSU NE?

18. yüzyılda geçen hikayede, genç Thomas yerel halkın içerisinde olan Spook isimli öğretmeninden eğitim alarak, kötü ruhlara karşı savaşmayı öğrenmesi gerekmektedir. İlk büyük sınavını ise Spook kasabadan uzaktayken güçlü Anne Malki’nin hapsolduğu yerden kaçmasıyla verir.

YEDİNCİ OĞUL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Julianne Moore

Jeff Bridges

Ben Barnes

Kit Harington

Djimon Hounsou

Olivia Williams

Alicia Vikander

Antje Traue

Zahf Paroo

Gerard Plunkett

Timothy Webber

Fraser Aitcheson

Faustino Di Bauda

Primo Allon

Jason Scott Lee

David Cubitt

Julian Black Antelope

Thai-Hoa Le

Eric Keenleyside

Loyd Catlett

Jim Shield

Billy Wickman

Luc Roderique

Taya Clyne

Lilah Fitzgerald

Sean Carey

Carmel Amit

Jason Asuncion

Yaroslav Poverlo

Joanne Bentley

Marcel Bridges

Brenda Mcdonald

Isabelle Landry

YEDİNCİ OĞUL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yedinci Oğul filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.