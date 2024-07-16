Yedinci Oğul filminin konusu ne? Yedinci Oğul filminin oyuncuları kim?
Yedinci Oğul (Seventh Son) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yedinci Oğul filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yedinci Oğul filminin konusu ne? Yedinci Oğul filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yedinci Oğul filminin yönetmen koltuğunda Sergey Bodrov oturuyor. Filmin senaristliğini Matt Greenberg ve Joseph Delaney üstleniyor. Peki, Yedinci Oğul filminin konusu ne? Yedinci Oğul filminin oyuncuları kim?
YEDİNCİ OĞUL FİLMİNİN KONUSU NE?
18. yüzyılda geçen hikayede, genç Thomas yerel halkın içerisinde olan Spook isimli öğretmeninden eğitim alarak, kötü ruhlara karşı savaşmayı öğrenmesi gerekmektedir. İlk büyük sınavını ise Spook kasabadan uzaktayken güçlü Anne Malki’nin hapsolduğu yerden kaçmasıyla verir.
YEDİNCİ OĞUL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Julianne Moore
Jeff Bridges
Ben Barnes
Kit Harington
Djimon Hounsou
Olivia Williams
Alicia Vikander
Antje Traue
Zahf Paroo
Gerard Plunkett
Timothy Webber
Fraser Aitcheson
Faustino Di Bauda
Primo Allon
Jason Scott Lee
David Cubitt
Julian Black Antelope
Thai-Hoa Le
Eric Keenleyside
Loyd Catlett
Jim Shield
Billy Wickman
Luc Roderique
Taya Clyne
Lilah Fitzgerald
Sean Carey
Carmel Amit
Jason Asuncion
Yaroslav Poverlo
Joanne Bentley
Marcel Bridges
Brenda Mcdonald
Isabelle Landry
YEDİNCİ OĞUL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yedinci Oğul filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.
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